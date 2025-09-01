Himachal Pradesh: रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की मौत
रविवार की रात आए भूकंप ने जहां दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई भारी बारिश से तबाही मच गई है. शिमला में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है. इस बारिश की वजह से शिमला में तीन लोगों की मौत हो गई है और काफी संपत्तियों का नुकसान भी हुआ है.

Sep 01, 2025, 11:04 AM IST
रविवार की रात आए भूकंप ने जहां दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई भारी बारिश से तबाही मच गई है. शिमला में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है. इस बारिश की वजह से शिमला में तीन लोगों की मौत हो गई है और काफी संपत्तियों का नुकसान भी हुआ है. इसके पहले रविवार (31 अगस्त) की रात को अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई. ये भूकंप इतना ताकतवर था कि इसके झटके भारत के कई हिस्सों, खासकर दिल्ली-एनसीआर और पाकिस्तान में भी कंपन महसूस किए गए. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप ने जहां अफगानिस्तान में 20 लोगों की जान लेली और 100 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं. वहीं भारत में बारिश और भूस्खलन ने लगातार पिछले कुछ दिनों से तबाही मचा रखी है. हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही आफत की बारिश ने रविवार की रात को 3 लोगों की जान ले ली. भारी बारिश के चलते शिमला की जुंगा तहसील में भूस्खलन हुआ जिसकी वजह से वीरेंद्र कुमार (35) और उनकी 10 वर्षीय बेटी की मौत हो गई. भारी बारिश के चलते आए एक विशाल भूस्खलन ने उनके घर को उनके मवेशियों सहित दबा दिया. उनकी पत्नी उस समय बाहर होने के कारण बच गई.

बुजुर्ग महिला का घर ढहने से हुई मौत
पूरे इलाके में मलबे के कारण सड़कें बंद हो गई हैं. कोटखाई के चोल गांव में, एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम कलावती था,सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई उनका घर भी भूस्खलन की वजह से ढह गया था. डीडीएमए ने बताया कि भूस्खलन ने शिमला शहर के कई हिस्सों को भी प्रभावित किया है. जिसकी वजह से बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है. रोहरू उपमंडल में भारी बारिश के कारण दयार मोली गांव में भूस्खलन हुआ जिससे 3 घरों को खतरा हो गया. हादसे में कुलदीप, संदीप, प्रदीप और सोनफू राम के चार परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया.

भारी बारिश के चलते नदियों का वॉटर लेवल खतरे से ऊपर
भारी बारिश के चलते शिक्दी नदी का वाटर लेवल खतरे के ऊपर चला गया है. पूरे इलाके में भय का माहौल है. मौसम विभाग ने आगे भी बारिश होने की भविष्यवाणी की है जिसकी वजह से लोगों को डीडीएमए ने सतर्क रहने का आग्रह किया है. 20 जून से हिमाचल प्रदेश में मानसून के कहर ने 320 लोगों की जान ले ली है, जिसमें 166 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटने, डूबने, बिजली के झटके और अन्य आपदाओं जैसे बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण हुईं. 

जम्मू-कश्मीर में 8 दिन में 54 लोगों की मौत
जम्मू-कश्मीर एक बार फिर भीषण प्राकृतिक आपदा की चपेट में है. सोमवार से शुरू हुई मूसलधार बारिश, बादल फटने और बाढ़ के कारण राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। अब तक इस आपदा में 54 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. बारिश और बाढ़ ने कई लोगों को उनके घरों में ही कैद कर दिया है, जबकि सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए हैं. राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, लेकिन लगातार खराब मौसम बचाव अभियानों में गंभीर अड़चनें पैदा कर रहा है. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), सेना और स्थानीय प्रशासन प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

