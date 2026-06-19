शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर बांद्रा, कलानगर और मातोश्री इलाके जैसे मुंबई की कई मुख्य जगहों पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) के पोस्टर और बैनर छाए रहे. ये पोस्टर दोनों गुटों के बीच जारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दिखा रहे थे, जो साल 2022 में हुए बंटवारे के बाद शुरू हुई थी. इस साल 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर राजनीतिक चर्चा के बीच यह जश्न और भी अहम बताया जा रहा है. 'ऑपरेशन टाइगर' शब्द का इस्तेमाल उन अटकलों के लिए किया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि शिवसेना (UBT) के कई सांसद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं और सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं.