Uddhav Thackery Shiv Sena: शिवसेना की 60वें स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे के मामा चंद्रकांत वैद्य ने उन्हें बधाई दी और विश्वास जताया कि वह वापस सत्ता में आएंगे और राजनीति में मजबूती से वापसी करेंगे.
'ANI' के साथ बातचीत में वैद्द ने कहा कि वह उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य को लेकर आशावादी हैं. उन्होंने कहा,' मैं उद्धव को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं. मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में वे काफी तरक्की करेंगे और एक दिन फिर से सत्ता में लौटेंगे. लोगों को उन पर भरोसा है, इसलिए वह आगे बढ़ते रहेंगे.'
शिवसेना (UBT) के कई सांसदों के संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल न होने की खबरों के बाद पार्टी में फूट पड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं. चंद्रकांत वैद्य ने संगठन के अंदर मौजूद चिंताओं को स्वीकार किया. उन्होंने कहा,'अभी जो हो रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके दिल बदल गए हैं और हमारे अपने लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं. यह सबके लिए थोड़ा दुखद है. मुझे नहीं पता कि मैं सलाह देने के काबिल हूं या नहीं, लेकिन अगर कोई पूछता है तो मेरी आदत है सलाह देने की.'
शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर बांद्रा, कलानगर और मातोश्री इलाके जैसे मुंबई की कई मुख्य जगहों पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) के पोस्टर और बैनर छाए रहे. ये पोस्टर दोनों गुटों के बीच जारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दिखा रहे थे, जो साल 2022 में हुए बंटवारे के बाद शुरू हुई थी. इस साल 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर राजनीतिक चर्चा के बीच यह जश्न और भी अहम बताया जा रहा है. 'ऑपरेशन टाइगर' शब्द का इस्तेमाल उन अटकलों के लिए किया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि शिवसेना (UBT) के कई सांसद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं और सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं.
यह चर्चा तब और तेज हुई, जब शिवसेना MLC चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया कि शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में भरोसा जताया है और वे पहले ही उनके गुट के साथ जुड़ चुके हैं. हालांकि, इन दावों को लेकर संबंधित सांसदों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
बता दें कि शिवसेना के अंदर राजनीतिक बंटवारा पिछली बार साल 2022 में हुआ था, जब एकनाथ शिंदे ने बड़ी संख्या में विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिससे पार्टी में फूट पड़ गई थी. इसके बाद हुई राजनीतिक और कानूनी लड़ाइयों के बीच चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के तौर पर मान्यता दी और पार्टी का पारंपरिक 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न उन्हें सौंप दिया, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना (UBT) के नाम से जाना जाने लगा.