Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /वो फिर सत्ता में लौटेंगे, मुझे उनपर भरोसा है..., उद्धव की डूबती नैया को मिला मामा चंद्रकांत का सहारा, शिवसेना में फूट पर जताया दुख

'वो फिर सत्ता में लौटेंगे, मुझे उनपर भरोसा है...,' उद्धव की डूबती नैया को मिला मामा चंद्रकांत का सहारा, शिवसेना में फूट पर जताया दुख

Shiv Sena Foundation Day: शिवसेना के 60 साल पूरे होने पर उद्धव ठाकरे के मामा चंद्रकांत वैद्य ने पार्टी में फूट को लेकर चिंता जाहि की. हालांकि, उन्होंने यह जरूर माना कि उद्धव ठाकरे राजनीति में आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी मजबूत वापसी करेंगे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 19, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:23 PM IST
'वो फिर सत्ता में लौटेंगे, मुझे उनपर भरोसा है...,' उद्धव की डूबती नैया को मिला मामा चंद्रकांत का सहारा, शिवसेना में फूट पर जताया दुख

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MBBS-मेडिकल छात्रों की छुट्टियां कैंसिल; NEET री-एग्जाम तक कैंपस में रहेंगे 'कैद'
NEET Re-Exam 20261 min ago
2
Maharashtra politics2 min ago
3
factory reset3 min ago
4
Virat Kohli10 min ago
5
Bareilly latest news13 min ago