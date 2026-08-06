Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /ठाकरे Vs शिंदे: शिवसेना के नाम-निशान को लेकर उद्धव की तरफ से कोर्ट में क्‍या कहा जा रहा?

ठाकरे Vs शिंदे: शिवसेना के नाम-निशान को लेकर उद्धव की तरफ से कोर्ट में क्‍या कहा जा रहा?

शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि मौजूदा कानून के अनुसार राजनीतिक दल का विधायक दल पर स्थायी नियंत्रण होता है और राजनीतिक दल का कोई भी निर्णय विधायक दल के बहुमत की इच्छा पर प्रभावी होगा.

Edited ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 06, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:59 AM IST
ठाकरे Vs शिंदे: शिवसेना के नाम-निशान को लेकर उद्धव की तरफ से कोर्ट में क्‍या कहा जा रहा?

About the Author

Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
5 महीने की जंग के बाद बड़ी डील! होर्मुज पर ईरान को मिल सकती है सबसे बड़ी ताकत
2
3
4
5