/कुछ विधायकों के अलग हो जाने से पूरी पार्टी उनकी नहीं हो जाती... शिवसेना विवाद पर SC में सुनवाई

Supreme Court on Shivsena Controversy: शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शूरू हो चुकी है. उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल दलील रख रहे हैं. उनका कहना है कि पार्टी के कुछ विधायकों के दल से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी पार्टी ही उनकी हो गई.
Supreme Court on Shivsena Controversy: कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट ने पहले 2018 के पार्टी संविधान में खुद बदलाव किए, लेकिन अब अदालत में वही गुट यह कह रहा है कि 2018 का संविधान मान्य नहीं था. सिब्बल का कहना है कि यह विरोधाभासी रुख है. कपिल सिब्बल ने पार्टी के संविधान की वैधता पर चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया. सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग यह तय नहीं कर सकता कि पार्टी का कौन-सा संविधान वैध है. चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा किसी पार्टी की मान्यता रद्द कर सकता है.
सिब्बल ने कहा कि इस केस में पार्टी के संविधान को लेकर चुनाव आयोग ने अपने अधिकार से बाहर जाकर फैसला दिया, जो पूरी तरह गलत था. सिब्बल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब संवैधानिक संस्थाएं लोगों का भरोसा नहीं जीतती, तब ऐसे विवाद पैदा होते हैं.
सिब्बल ने दलील दी कि कुछ विधायक अलग हो जाने से पूरी पार्टी उन विधायकों की नहीं हो जाती. विधायक दल की टूट को पार्टी में टूट नहीं माना जा सकता, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा मानकर शिंदे गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न दे दिया. यह फैसला कानूनी रूप से गलत था. सिब्बल ने दलील दी कि कि 21 जून 2022 को शिवसेना पार्टी में ऐसा कोई विभाजन नहीं हुआ था. सिर्फ कुछ विधायक अलग हुए थे, लेकिन पूरी पार्टी नहीं टूटी थी. इसके बावजूद चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया. चुनाव आयोग को पहले यह देखना चाहिए था कि क्या वाकई में पूरी शिवसेना पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी.
सिब्बल ने दलील दी कि उन्होंने पहले संविधान पीठ से आग्रह किया था कि पहले विधायकों की अयोग्यता का फैसला हो, उसके बाद चुनाव आयोग नाम और चिह्न के विवाद पर फैसला करे, लेकिन संविधान पीठ ने उनकी यह दलील स्वीकार नहीं की. ऐसे में अब उनकी स्थिति मुश्किल हो गई है. जस्टिस बागची ने कहा कि दोनो मामले एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद दोनो में कानूनी सवाल अलग अलग है. स्पीकर यह तय करते हैं कि किसी विधायक ने खुद अपनी पार्टी छोड़ी है या नहीं, ताकि यह तय किया जा सके उसकी सदस्यता जाए या नहीं, जबकि चुनाव आयोग का काम यब तय करना है कि असली राजनीतिक पार्टी कौन है और चुनाव चिह्न किसे मिलेगा. जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट इस बात पर स्पष्टता चाहती है.
सुभाष देसाई वाले मामले में SC ने फैसले में कहा था कि सिर्फ विधायक दल छोड़ देने से यह नहीं माना जा सकता कि विधायक ने राजनीतिक पार्टी भी छोड़ दी है. ऐसे में यह देखना होगा कि फिर स्पीकर किस आधार पर तय करेंगे कि विधायक ने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी? क्या सिर्फ पार्टी प्रमुख की बैठक में न जाना, गुवाहाटी चले जाना और दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ रहना ही इसका आधार होगा. कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, शिंदे गुट ने अपना अलग प्रस्ताव पारित किया और उद्धव ठाकरे के व्हिप की जगह अपना नया व्हिप भी नियुक्त कर दिया. ये भी पार्टी छोड़ने के संकेत है. जस्टिस बागची ने कहा कि ये सब अयोग्यता याचिका दायर होने के बाद हुआ था. सवाल है कि क्या बाद की घटनाओं को आधार बनाया जा सकता है. SC के पुराने फैसलों में कहा गया है कि अयोग्यता का फैसला मुख्य रूप से याचिका दाखिल होने की तारीख पर मौजूद तथ्यों के आधार पर किया जाता है.