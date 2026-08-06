/कुछ विधायकों के अलग हो जाने से पूरी पार्टी उनकी नहीं हो जाती... शिवसेना विवाद पर SC में सुनवाई

सुभाष देसाई वाले मामले में SC ने फैसले में कहा था कि सिर्फ विधायक दल छोड़ देने से यह नहीं माना जा सकता कि विधायक ने राजनीतिक पार्टी भी छोड़ दी है. ऐसे में यह देखना होगा कि फिर स्पीकर किस आधार पर तय करेंगे कि विधायक ने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी? क्या सिर्फ पार्टी प्रमुख की बैठक में न जाना, गुवाहाटी चले जाना और दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ रहना ही इसका आधार होगा. कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, शिंदे गुट ने अपना अलग प्रस्ताव पारित किया और उद्धव ठाकरे के व्हिप की जगह अपना नया व्हिप भी नियुक्त कर दिया. ये भी पार्टी छोड़ने के संकेत है. जस्टिस बागची ने कहा कि ये सब अयोग्यता याचिका दायर होने के बाद हुआ था. सवाल है कि क्या बाद की घटनाओं को आधार बनाया जा सकता है. SC के पुराने फैसलों में कहा गया है कि अयोग्यता का फैसला मुख्य रूप से याचिका दाखिल होने की तारीख पर मौजूद तथ्यों के आधार पर किया जाता है.