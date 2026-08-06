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कुछ विधायकों के अलग हो जाने से पूरी पार्टी उनकी नहीं हो जाती... शिवसेना विवाद पर SC में सुनवाई

Supreme Court on Shivsena Controversy: शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शूरू हो चुकी है. उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल दलील रख रहे हैं. उनका कहना है कि पार्टी के कुछ विधायकों के दल से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी पार्टी ही उनकी हो गई.

Written ByArvind Singh
Published: Aug 06, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:02 PM IST
कुछ विधायकों के अलग हो जाने से पूरी पार्टी उनकी नहीं हो जाती... शिवसेना विवाद पर SC में सुनवाई

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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