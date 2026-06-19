/Shiv Sena Foundation Day: 60 साल की हुई शिवसेना, असली विरासत किसकी? स्थापना दिवस पर आमने-सामने उद्धव और शिंदे

महाराष्ट्र की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाली शिवसेना आज अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर रही है. इस मौके पर पार्टी के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच राजनीतिक तल्खी बढ़ने की संभावना है. स्थापना दिवस कार्यक्रमों के दौरान नेताओं के भाषणों और बयानों पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते. ऐसे में पार्टी की विरासत, नेतृत्व और भविष्य की दिशा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.
मुंबई में शुक्रवार (19 जून) को शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर सियासी माहौल बेहद गर्म रहने वाला है. एक ओर मुख्यमंत्री पद से अलग होने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना की ताकत दिखाने की तैयारी में हैं, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) हालिया राजनीतिक झटकों के बीच कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कोशिश करेगी. इस बार का स्थापना दिवस केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिवसेना की विरासत और राजनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों गुटों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है.
महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा तेज है. दावा किया जा रहा है कि शिवसेना (UBT) के कुछ सांसद और वरिष्ठ नेता शिंदे गुट के संपर्क में हैं और उनके पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. हालांकि, इन दावों पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. यदि यह राजनीतिक फेरबदल होता है, तो यह उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उनकी पार्टी लगातार नेताओं और जनप्रतिनिधियों के पलायन का सामना कर रही है.
सूत्रों के अनुसार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना स्थापना दिवस समारोह को शक्ति प्रदर्शन में बदलने की तैयारी कर रही है. पार्टी नेतृत्व बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि शिवसेना की असली राजनीतिक ताकत उसके साथ है. अपने संबोधन में शिंदे एक बार फिर शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की विरासत का जिक्र कर सकते हैं और यह दावा कर सकते हैं कि उनकी पार्टी ही बालासाहेब के विचारों को आगे बढ़ा रही है.
दूसरी तरफ, शिवसेना (UBT) का कार्यक्रम अपेक्षाकृत शांत रहने की संभावना है. पार्टी फिलहाल किसी बड़े शक्ति प्रदर्शन के बजाय संगठन को संभालने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने पर फोकस कर रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उद्धव ठाकरे अपने भाषण में हालिया दलबदल और राजनीतिक घटनाक्रम का जवाब दे सकते हैं. साथ ही वे कार्यकर्ताओं और नेताओं से पार्टी के साथ बने रहने की भावनात्मक अपील भी कर सकते हैं.
सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे अपने संबोधन में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों पर हमला बोल सकते हैं. वे यह सवाल भी उठा सकते हैं कि शिवसेना की मूल विचारधारा और संगठनात्मक पहचान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. शिवसेना मंत्री उदय सामंत ने स्थापना दिवस से पहले सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट साझा कर सियासी अटकलों को और हवा दे दी. उन्होंने लिखा कि कई 'बड़े-बड़े सूरमाओं को शांत कर दिया गया है.' सियासी विश्लेषक इसे 'ऑपरेशन टाइगर' की सफलता और संभावित नए शामिल होने वाले नेताओं की ओर इशारा मान रहे हैं.
शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि पार्टी आज दो हिस्सों में बंटी हुई है और दोनों गुट खुद को बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का असली उत्तराधिकारी बताते हैं. ऐसे में शुक्रवार (19 जून) को पार्टी की स्थापना दिवस की वर्षगांठ के कार्यक्रम और दोनों नेताओं के भाषण महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाले संकेत दे सकते हैं.