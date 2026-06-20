Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बहुत बड़ा भूचाल आ गया है. शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है. ये नया और तीखा टकराव ऐसे समय में हुआ है जब उद्धव गुट के भीतर एक और ऐतिहासिक बगावत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है. राजनीतिक गलियारों में खबरें तेज हैं कि उद्धव गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद पाला बदलकर शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. हाल ही में उद्धव द्वारा बुलाई गई संसदीय दल की बैठक से इन 6 सांसदों ने पूरी तरह दूरी बना ली, जिसके बाद से ही इन अटकलों को हवा मिली है.
इस राजनीतिक उठापटक के बीच मुंबई में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने खुद को बालासाहेब ठाकरे की विरासत का असली वारिस बताया और उद्धव ठाकरे पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला. शिंदे ने विरोधियों की तुलना फिल्म 'शोले' के जेलर (असरानी) से करते हुए कहा कि आपको शोले का वो डायलॉग याद है- 'आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी हमारे पीछे आओ.' लेकिन आज उद्धव के पीछे कोई नहीं बचा है, सिर्फ चंद चमचे रह गए हैं. आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और आपको इसका अहसास तक नहीं है.
एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे को घेरते हुए कहा कि उत्तराधिकार कभी भी खून के रिश्तों या वसीयत से तय नहीं होता, बल्कि वह विचारधारा से तय होता है. शिवसेना कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे कोई भी अपनी जागीर समझ ले. अपने आक्रामक अंदाज में शिंदे ने खुद को शेर बताते हुए कहा कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी आनी बाकी है. आज आपके सामने एक बाघ खड़ा है. कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं, वे कल भी भौंकेंगे. लेकिन याद रखना, कुत्ते हमेशा झुंड में भौंकते हैं और शेर अकेला आता है. कुत्ते भौंकते रहते हैं और बाघ शिकार करता है, बाघ दहाड़ता है. यही असली शिवसेना है जो आज महाराष्ट्र में मजबूती से खड़ी है. शिंदे ने उद्धव को आत्ममंथन करने की सलाह देते हुए पूछा कि आखिर क्यों हर कोई उन्हें छोड़कर जा रहा है?
दूसरी तरफ, अपने सांसदों के टूटने की खबरों और शिंदे के हमलों के बीच मातोश्री के कुनबे में भारी बेचैनी देखी गई. अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे बिल्कुल अलग और भावुक अंदाज में नजर आए. उन्होंने सांसदों की संभावित बगावत पर पहली बार दर्द बयां करते हुए एक बड़ा दांव खेला. उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मेरी आत्मा सचमुच बहुत दुखी है. अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं, तो मुझसे मुंह पर कहें, मैं अभी इसी वक्त शिवसेना प्रमुख का पद छोड़ने के लिए तैयार हूं.
पूर्व मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें सत्ता या कुर्सी का कोई लालच नहीं है, लेकिन उनकी एक ही जिद है कि सोने से भी कीमती इस शिवसेना को पिछले दरवाजे से आए चोरों और गद्दारों के हाथों में नहीं जाने देंगे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि यदि कोई भी सच्चा शिवसैनिक नेतृत्व करने के योग्य है, तो वह आगे आए, वे खुद उसे अपना पूरा समर्थन देंगे.