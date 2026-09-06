/महज ₹20 हजार के बिल पर भड़के शिवसेना नेता, कर्मचारी को मारा थप्पड़; विधायक के बेटे समेत 17 पर FIR

पालघर के एक निजी अस्पताल में घायल गोविंदा पथक के सदस्य के इलाज को लेकर हुए कथित विवाद के बाद शिवसेना के पालघर जिला प्रमुख कुंदन सांखे, विधायक राजेंद्र गावित के बेटे रोहित गावित और शहर प्रमुख राहुल घराट समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अस्पताल प्रशासन की शिकायत के मुताबिक, यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब कुछ लोग घायल गोविंदा के इलाज को लेकर डॉक्टरों से सवाल करने के लिए अस्पताल पहुंचे.
आरोप है कि इस दौरान डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की गई. एक कर्मचारी को थप्पड़ मारने और अस्पताल को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है. शनिवार को दही हांडी समारोह के दौरान मानव पिरामिड बनाने की कोशिश में एक गोविंदा पथक के पांच सदस्य घायल हो गए थे. सभी को इलाज के लिए राहत अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इनमें से एक सदस्य के सिर और रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी. डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को देखते हुए सीटी स्कैन और आगे के इलाज की सलाह दी थी. अस्पताल के मुताबिक, इलाज का अनुमानित खर्च करीब 20 हजार रुपये था. शिकायत में कहा गया है कि आयोजकों की ओर से 10 हजार रुपये जमा किए गए थे.
अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि आयोजकों ने सीटी स्कैन कराने की जरूरत पर सवाल उठाया और मरीज को अस्पताल से छुट्टी देने की मांग की. इसी मुद्दे पर विवाद बढ़ गया. इसके बाद शिवसेना के कुछ पदाधिकारी, जिनमें कुंदन सांखे भी शामिल थे, अस्पताल पहुंच गए. अस्पताल का आरोप है कि इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ बहस और कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया.
अस्पताल ने अपनी शिकायत में एक और गंभीर आरोप लगाया है. प्रशासन के मुताबिक, समूह के कुछ सदस्य आईसीयू में भी दाखिल हो गए और वहां मौजूद मरीजों से बाहर जाने के लिए कहा. अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर बताया है. अस्पताल का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है और फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है.
पुलिस ने 17 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें चोट पहुंचाने, अपमान करने और आपराधिक धमकी देने, अवैध प्रवेश और गैरकानूनी जमावड़े से संबंधित प्रावधान शामिल हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र मेडिकेयर सर्विस-पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2010 के तहत भी धाराएं लगाई गई हैं. यह कानून डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा और अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं से निपटने से जुड़ा है.
यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं. हाल के दिनों में मेडिकल पेशेवरों के साथ मारपीट की कई घटनाओं के बाद अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस तेज हुई है.
हालांकि शिवसेना के पालघर जिला प्रमुख कुंदन सांखे ने अस्पताल की ओर से लगाए गए आरोपों से इनकार किया है. सांखे का कहना है कि विवाद इसलिए हुआ क्योंकि गोविंदा पथक के कुछ सदस्यों को मामूली चोटें आई थीं और इसके बावजूद उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा रही थी. उनके मुताबिक, शिवसेना के पदाधिकारी इलाज और मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के मुद्दे पर बात करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे.