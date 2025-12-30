Advertisement
trendingNow13058289
Hindi Newsदेशएकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर, गठबंधन पर कही ये बात

एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर, गठबंधन पर कही ये बात

Shiv Sena: पुणे में होने वाले निकाय चुनाव से पहले शिवसेना नेता रवींद्र धंगेकर ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उन्होंने NCP में जाने के दावों से इनकार किया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 30, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर, गठबंधन पर कही ये बात

Ajit Pawar: पुणे में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, इसी बीच शिवसेना नेता रवींद्र धंगेकर ने पुणे निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) में जाने के दावों से इनकार किया. उन्होंने ऐसे समय पर मुलाकात की जब कयास लगाए जा रहे थे कि वो शिवसेना छोड़ सकते हैं. उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं. 

जब उनसे उनके बेटे के टिकट न मिलने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पार्टी बदलने से इनकार किया और शिवसेना के चुनाव निशान "धनुष-बाण" का जिक्र किया. इसके अलावा NCP के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे फैसला करेंगे. साथ ही कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अजित पवार से मिलना चाहते थे, किसी भी गठबंधन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, एकनाथ शिंदे गठबंधन पर चर्चा करेंगे और वही इसका फैसला करेंगे.

इस बीच पिंपरी-चिंचवड़ के बाद, चाचा-भतीजे अजीत पवार और शरद पवार ने पुणे नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिला लिया है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के MLA रोहित पवार ने सोमवार को यह घोषणा की. रोहित पवार ने कहा कि दोनों पार्टियां अपने-अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा कि NCP-SCP के मुखिया शरद पवार गठबंधन के लिए फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे और MP सुप्रिया सुले ने पुणे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित पवार ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद, सुप्रिया सुले ने खुद भी पुणे के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, इसके बाद, पिंपरी-चिंचवड़ के कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई, यह कार्यकर्ताओं और उनके चुनाव की लड़ाई है इसलिए, उनकी राय सुनने और उनकी चिंताओं को समझने के बाद, यह फैसला किया गया कि NCP के दोनों गुट पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में एक साथ चुनाव लड़ेंगे. हालांकि, दोनों पार्टियां अपने-अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी. उन्होंने कहा, यह फैसला सिर्फ पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के लिए लिया गया है और वह भी लोकल वर्कर्स की बात सुनने और उनकी सहमति से पवार साहब इस पूरे फैसले लेने के प्रोसेस में शामिल नहीं हैं.

 ऐसे सीनियर नेताओं ने कभी सीधे तौर पर नगर निगम चुनावों में हिस्सा नहीं लिया है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे लिए लड़ने वालों की बात सुनी और समझी जानी चाहिए और वर्कर्स जो तय करेंगे, उसके हिसाब से फैसले होने चाहिए, इसलिए, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में यह अलायंस बनाया गया है. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Ajit Pawar

Trending news

एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
Ajit Pawar
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
BMC Elections 2026
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?