मायावती-ओवैसी को मिले 'पद्म विभूषण' और 'भारत रत्न', संजय राउत ने ली चुटकी

मुंबई: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बीजेपी (BJP) की बंपर जीत और समाजवादी पार्टी (SP) की करारी हार के बाद शिवसेना (Shiv Sena) ने अजीबोगरीब मांग की है. शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने कहा कि यूपी (UP) में सपा (SP) की हार में अहम भूमिका निभाने के लिए मायावती (Mayawati) को पद्म विभूषण और असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) को भारत रत्न देना चाहिए.

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है. यूपी उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें 3 गुना बढ़ गईं और वो 42 से 125 पर पहुंच गए. मायावती और ओवैसी ने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें 'पद्म विभूषण' और 'भारत रत्न' मिलना चाहिए.

BJP achieved a great victory. UP was their state, still, Akhilesh Yadav's seats have increased 3 times, from 42 to over 125. Mayawati & Owaisi have contributed to BJP's win, so they must be given Padma Vibhushan, Bharat Ratna: Shiv Sena leader Sanjay Raut #ElectionResults2022 pic.twitter.com/1p8LLiluG7

संजय राउत ने कहा कि बीजेपी 4 राज्यों में जीती है, हमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम आपकी खुशी में शामिल हैं. उत्तराखंड के सीएम क्यों हारे? गोवा में 2 उपमुख्यमंत्री हारे. सबसे अधिक चिंता का विषय पंजाब है, बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी को पंजाब में पूरी तरह खारिज कर दिया गया है.

The PM, Home Minister, Defence Minister, everyone campaigned tremendously in Punjab, then why did you lose in Punjab? UP, Uttarakhand, Goa was yours already, which is fine. But, you have lost more in Punjab as compared to Congress & Shiv Sena in UP: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/fW1Va2Str3

