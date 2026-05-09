'पार्षद पर निदा खान को शरण देने का दबाव बनाया', नासिक TCS मामले में फडणवीस के मंत्री का बड़ा दावा; लगाए कई आरोप

Maharashtra News: महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने शनिवार (09 मई) को एआएएमआईएम नेता इम्तियाज जलील पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि जलील ने अपने क्षेत्र की एक पार्षद पर टीसीएस यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान पर शरण देने का दबाव बनाया.

दरअसल, टीसीएस यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया. इससे पहले कई दिनों से पुलिस निदा खान की तलाश में थे. शिवसेना (शिंदे गुट) नेता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सीएम फडणवीस को पत्र लिखकर मांग करते हुए निदा खान और उसके परिवार को शरण देने वालों को भी एसआईटी के दायरे में लाया जाए.

जानिए क्या है पूरा मामला?

निदा खान पर नासिक स्थित टीसीएस यूनिट में कुछ महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण का आरोप है. काफी समय से वह फरार चल रही थी और गुरुवार को छत्रपति संभाजीनगर में एक घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि एआईएमआईएम के पार्षद मातिन पटेल ने कथित तौर पर निदा खान और उनके परिवार को शरण दी थी. महाराष्ट्र के मंत्री शिरसाट ने कहा कि इस मामले से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे काफी चौंकाने वाले हैं.

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'महाराष्ट्र में कई निदा खान मौजूद'

शिरासाट ने यह टिप्पणी की कि टीसीएस मामला कोई अलग घटना नहीं है, पूरे राज्य में कई निदा खान मौजू हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि निदा खान को मदद करमे वालों की भी एसआईटी जांच हो. गौरतलब है कि नासिक पुलिस की ओर से एसआईटी, टीसीएस यूनिय में हुए 9 यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच की जा रही है. इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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