'पार्षद पर निदा खान को शरण देने का दबाव बनाया', नासिक TCS मामले में फडणवीस के मंत्री का बड़ा दावा; लगाए कई आरोप

Mumbai News: नासिक के टीसीएस यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने AIMIM नेता ने कॉर्पोरेटर पर TCS मामले की आरोपी निदा खान को शरण देने का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...
Trending Photos
Maharashtra News: महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने शनिवार (09 मई) को एआएएमआईएम नेता इम्तियाज जलील पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि जलील ने अपने क्षेत्र की एक पार्षद पर टीसीएस यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान पर शरण देने का दबाव बनाया.
दरअसल, टीसीएस यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया. इससे पहले कई दिनों से पुलिस निदा खान की तलाश में थे. शिवसेना (शिंदे गुट) नेता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सीएम फडणवीस को पत्र लिखकर मांग करते हुए निदा खान और उसके परिवार को शरण देने वालों को भी एसआईटी के दायरे में लाया जाए.
निदा खान पर नासिक स्थित टीसीएस यूनिट में कुछ महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण का आरोप है. काफी समय से वह फरार चल रही थी और गुरुवार को छत्रपति संभाजीनगर में एक घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि एआईएमआईएम के पार्षद मातिन पटेल ने कथित तौर पर निदा खान और उनके परिवार को शरण दी थी. महाराष्ट्र के मंत्री शिरसाट ने कहा कि इस मामले से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे काफी चौंकाने वाले हैं.
यह भी पढ़ें: कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
शिरासाट ने यह टिप्पणी की कि टीसीएस मामला कोई अलग घटना नहीं है, पूरे राज्य में कई निदा खान मौजू हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि निदा खान को मदद करमे वालों की भी एसआईटी जांच हो. गौरतलब है कि नासिक पुलिस की ओर से एसआईटी, टीसीएस यूनिय में हुए 9 यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच की जा रही है. इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.
यह भी पढ़ें: 6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.