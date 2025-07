MLA ने कैंटीन में कर्मचारी को थप्पड़-घूंसा क्यों मारा? सामने आई सच्चाई, माथे पर चंदन, सफेद बनियान-लाल लुंगी पहने विधायक की जानें कुंडली

MLA Sanjay Gaikwad clarification on fight: शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का एक वीडियो कई दिनों से चर्चा में है. मामला है मुंबई की एक कैंटीन का. जहां पर संजय कर्मचारी को थप्पड़ और घूंसा मार रहे हैं. जिसके बाद माथे पर चंदन, सफेद बनियान और लाल लुंगी पहने गायकवाड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ. अब उन्होंने इस घटना पर अपनी सफाई दी है.

सबसे पहले देखें संजय गायकवाड़ का वीडियो:-

At the MLA residence canteen Mumbai, PM Narendra Modi's most favourite and trustworthy MLA, Sanjay Gaikwad (SS Shinde), was seen assaulting a poor staffer over bad food. But since he's from a BJP ally, the media won't highlight it or call it hooliganism pic.twitter.com/JTYPvFYaRr

