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'वंशवाद ने डुबोई शिवसेना...,' बागी सांसद का उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप, बताई बगावत की असली वजह


Shiv Sena Unrest: बागी सांसद ज्योति वाघमारे ने शिवसेना ( UBT) पर हमला करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अपने ही विधायकों के संपर्क में नहीं थे इसलिए उनकी पार्टी में बगावत हुई है. उन्होंने संजय राउत पर भी निशाना साधा.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 27, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:20 PM IST
'वंशवाद ने डुबोई शिवसेना...,' बागी सांसद का उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप, बताई बगावत की असली वजह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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