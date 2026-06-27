'वंशवाद ने डुबोई शिवसेना...,' बागी सांसद का उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप, बताई बगावत की असली वजह

वाघमारे ने आगे कहा,' ये लोग आम जनता से मिलते भी नहीं हैं. वे अपने आलीशान महलों में रहते हैं. उन्हें न तो गरीबों की परवाह है और न ही महाराष्ट्र की. उन्हें बस अपनी वंशवादी राजनीति की चिंता है.' इस हंगामे के बीच, वाघमारे ने एक दिन पहले ही UBT सेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि राउत लगातार महिला प्रतिनिधियों के लिए अपमानजनक भाषा और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करते रहे हैं. उन्होंने संजय राउत के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की. वाघमारे ने गुरुवार ( 25 जून 2026) को अपने 'X'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए संजय राउत पर आरोप लगाया कि पिछले 4 सालों में राउत के बयानों और बर्ताव से महिलाओं का सार्वजनिक अपमान हुआ है और इस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.