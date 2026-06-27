'वंशवाद ने डुबोई शिवसेना...,' बागी सांसद का उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप, बताई बगावत की असली वजह

Maharashtra Politics : शिवसेना की राज्यसभा सांसद ज्योति वाघमारे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेतृत्व पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी में बगावत इसलिए हुई क्योंकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अपने ही विधायकों के संपर्क में नहीं थे. वाघमारे ने 'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में ANI से बात करते हुए कहा कि पिता-पुत्र की जोड़ी जनता और पार्टी के सदस्यों को नजरअंदाज करके अपने आलीशान महलों तक ही सीमित रहती है.
बागी सांसद वाघमारे ने कहा,' हमें ठीक-ठीक नहीं पता कि क्या होगा या कौन किसके संपर्क में है, लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अपने ही विधायकों और सांसदों के संपर्क में नहीं हैं, इसीलिए आप उनकी पार्टी में बगावत देख रहे हैं.' सांसद ने ठाकरे जोड़ी पर महाराष्ट्र के आम लोगों की पहुंच से दूर रहने का भी आरोप लगाया.
वाघमारे ने आगे कहा,' ये लोग आम जनता से मिलते भी नहीं हैं. वे अपने आलीशान महलों में रहते हैं. उन्हें न तो गरीबों की परवाह है और न ही महाराष्ट्र की. उन्हें बस अपनी वंशवादी राजनीति की चिंता है.' इस हंगामे के बीच, वाघमारे ने एक दिन पहले ही UBT सेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि राउत लगातार महिला प्रतिनिधियों के लिए अपमानजनक भाषा और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करते रहे हैं. उन्होंने संजय राउत के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की. वाघमारे ने गुरुवार ( 25 जून 2026) को अपने 'X'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए संजय राउत पर आरोप लगाया कि पिछले 4 सालों में राउत के बयानों और बर्ताव से महिलाओं का सार्वजनिक अपमान हुआ है और इस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.
वाघमारे ने महिला आयोग को भेजे अपने संदेश में महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति पर राउत की कथित टिप्पणियों के असर को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा,' महाराष्ट्र में सभ्य और वैचारिक राजनीति की एक शानदार परंपरा रही है, लेकिन सांसद संजय राउत की बेहद घटिया टिप्पणियों की वजह से इस परंपरा को भारी नुकसान पहुंच रहा है.' वाघमारे ने राष्ट्रीय महिला आयोग से इस मामले का संज्ञान लेने और राउत के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अपील की.
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब सोमवार को शिवसेना (UBT) के 6 लोकसभा सांसदों संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर ने औपचारिक रूप से एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया, जिससे ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया. इस घटनाक्रम के बाद लोकसभा में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ताकत घटकर 3 सांसद रह गई है और 2022 में पार्टी में हुई टूट के बाद शिवसेना (UBT) के लिए यह एक और बड़ा झटका है.