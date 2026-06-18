Anti-Defection Law: महाराष्ट्र की सियासत में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर सस्पेंस चरम पर पहुंच गया है. एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि उनका ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो चुका है और सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है. दूसरी तरफ, उद्धव ठाकरे गुट (शिवसेना यूबीटी) ने एक बड़ा दावा ठोककर शिंदे खेमे की टेंशन बढ़ा दी है. यूबीटी का कहना है कि अलग गुट के रूप में मान्यता पाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को जो पत्र भेजा गया है, उस पर बागी बताए जा रहे 6 में से 2 सांसदों ने हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं.
अगर उद्धव गुट का ये दावा सच साबित होता है, तो शिंदे गुट के पास दल-बदल कानून से बचने और पार्टी विलय के लिए जरूरी दो-तिहाई (2/3) सांसदों का जादुई आंकड़ा कम पड़ सकता है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका होगा.
शिवसेना यूबीटी के मुताबिक, धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर और मुंबई नॉर्थ ईस्ट से सांसद संजय पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र पर अपने दस्तखत नहीं किए हैं. सूत्रों की मानें तो मुंबई से अरविंद सावंत और अनिल देसाई, तथा नासिक से राजाभाऊ वाजे को छोड़कर बाकी अन्य सांसद बागी खेमे का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन अब इन दो सांसदों के रुख ने पूरी बाजी पलट दी है. इस पूरे घटना पर संजय पाटिल ने स्पष्ट किया कि मैं मुंबई में हूं और इन अटकलों से थक चुका हूं. शिंदे गुट ने मुझे कोई न्यौता नहीं दिया है, तो मैं उनके पास क्यों जाऊं? मैं किसी बागी सांसद की लिस्ट का हिस्सा बनने कहीं नहीं जा रहा. वहीं, ओमराजे निंबालकर ने इस सस्पेंस को और बढ़ाते हुए कहा कि वह 20 जून के बाद ही अपना रुख पूरी तरह साफ करेंगे.
उद्धव गुट ने अपने सांसदों की एकजुटता को परखने और शिंदे गुट के दावों की हवा निकालने के लिए गुरुवार को दिल्ली में संसदीय दल की एक बेहद अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी ने बकायदा 'व्हिप' जारी किया है. उद्धव खेमे को पूरा भरोसा है कि इस बैठक में 3 से ज्यादा लोकसभा सांसद हिस्सा लेंगे. अगर ऐसा हुआ, तो शिंदे गुट का खेल बीच में ही बिगड़ जाएगा. दिल्ली में पार्टी सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय राउत ने शिंदे गुट पर हॉर्स-ट्रेडिंग के बेहद गंभीर आरोप लगाए. राउत ने दावा किया कि सांसदों को पाला बदलने के लिए 50-50 करोड़ रुपये का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें से 15 करोड़ रुपये महज एडवांस के तौर पर बांटे जा रहे हैं.
इसके साथ ही राउत ने ओमराजे निंबालकर को लेकर एक बेहद संवेदनशील दावा किया. उन्होंने कहा कि 20 साल पहले (जून 2006) ओमराजे के पिता पवनराजे निंबालकर की हत्या कर दी गई थी, जिसका ट्रायल नवी मुंबई में चल रहा है और मुंबई की सीबीआई अदालत 20 जून को इस पर अपना फैसला सुनाने वाली है. राउत का आरोप है कि ओमराजे पर शिंदे गुट में शामिल होने का भारी दबाव है और उन्हें लालच दिया जा रहा है कि पाला बदलते ही उन्हें अदालत से राहत मिल जाएगी.
इससे पहले संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर सीएम देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए लिखा था कि अपना सपना मनी मनी! यह चौंकाने वाला है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात 15-15 करोड़ रुपये एडवांस ऑफर किए जा रहे हैं. राउत की इस पोस्ट पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चुटकी लेते हुए लिखा कि 15 करोड़? इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे वालों को 4 करोड़ एडवांस और अगले 36 महीनों के कार्यकाल तक 1 करोड़ रुपये महीना मिला... हनी प्लस मनी.
इस पर राउत ने पलटवार करते हुए लिखा कि नहीं महुआ जी, हर सांसद की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) 50 करोड़ रुपये तय की गई है. वैसे सच कहूं तो इन लोगों की निजी कीमत 50000 रुपये भी नहीं है, इनका भाव सिर्फ शिवसेना और टीएमसी के ब्रांड लेबल की वजह से बढ़ा हुआ है.