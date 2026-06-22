महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर सियासी पारा गर्म है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के छह सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में आज शामिल हो गए हैं. इसको लेकर उद्धव के करीबी संजय राउत ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने इशारों में एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने छह गद्दारों को जन्म दिया है. हालात को ठीक से संभालने के लिए आगे सिजेरियन सर्जरी करनी होगी. इस विवादित बयान के बाद शिवसेना की तरफ से पलटवार किया गया है.
शिवसेना के विधायक शिवसेना विधायक नीलेश नारायण राणे ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि संजय राउत की बातों को इतना महत्व मत दीजिए. क्या उनके पास कोई सबूत है कि पैसा लेकर पालाबदल हुआ है? वे किस आधार पर कह रहे हैं कि पैसे लिए गए? क्या आप हवाला में शामिल थे?
उन्होंने कहा कि मैं संजय राउत के किसी सवाल का जवाब क्यों दूं? वह एक 'गटर-छाप कैरेक्टर' हैं. शिवसेना के बागी यूबीटी सांसदों के शिवसेना में शामिल होने पर पार्टी नेता नीलेश राणे ने कहा, 'सभी को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा है. संजय राउत तो हर दिन पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ऐसी पार्टी में कौन रहना चाहेगा? वे ऐसी पार्टी में आए हैं जहां उन्हें सम्मान मिलेगा.'
#WATCH | Mumbai: On Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut, Shiv Sena MLA Nilesh Narayan Rane says, "Don't attach so much importance to what Sanjay Raut says. Does he have any proof? On what grounds is he speaking that money was taken? Were you involved in hawala?... Why should I answer… pic.twitter.com/ghYSjhRri7
— ANI (@ANI) June 22, 2026
इस मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, 'आज जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी अपनी ताकत है. अगले चुनाव में यूबीटी उनके साथ नहीं, बल्कि शिवसेना और भाजपा उनके साथ होंगी. 2019 में बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ विश्वासघात करने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं. ये सभी सांसद सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे अपने नेता से खुश नहीं हैं, जो मातोश्री में बैठे हैं. 2029 तक उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो जाएगी. सिर्फ उद्धव ठाकरे और संजय राउत पार्टी में बचेंगे.'
#WATCH | Mumbai | On 6 rebel Shiv Sena UBT MPs to join Shinde camp today, Shiv Sena leader Sanjay Nirupam says, "All those who are joining us today have their own strength. In the next election, UBT will not be with them, but Shiv Sena and BJP will be with them. Those who… pic.twitter.com/Hgy9xsDn5R
— ANI (@ANI) June 22, 2026
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के बारे में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, 'असल बात यह है कि उनकी पार्टी अपने ही 'बच्चों' का ख्याल नहीं रख रही है, इसलिए वे 'बच्चे' पार्टी छोड़ रहे हैं. आज जो सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी मुख्य शिकायत यह है कि उनका नेतृत्व पूरी तरह से नाकाम रहा है... वे लोगों से मिलते-जुलते नहीं हैं और सांसदों व विधायकों के फोन का जवाब भी नहीं देते. जाहिर है ऐसे नेतृत्व से परेशान होकर सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं. इसलिए हमने किसी को छीना नहीं है; उनके अपने ही 'बच्चे' छोड़कर जा रहे हैं... यह सब स्थानीय राजनीतिक समीकरणों की वजह से हो रहा है. अगर किसी पार्टी के सांसद या विधायक अपने नेतृत्व से नाखुश हैं, तो वे निश्चित रूप से पार्टी छोड़कर ऐसी जगह जाएंगे जहां उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित लगे; इसीलिए वे यहां आए हैं...
संजय राउत के विवादित बयान पर राउत ने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके उद्धव गुट अपना असली चेहरा दिखा रहा है...संजय राउत आदतन झूठे हैं. मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे साबित करें कि किसी सांसद को कितना पैसा या क्या चीज दी गई थी. वे सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए लगातार नए-नए आंकड़े गढ़ते रहते हैं. सच तो यह है कि ये सांसद इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि वे नेतृत्व से असंतुष्ट हैं और अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में विकास कार्य करना चाहते हैं...