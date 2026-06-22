शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के बारे में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, 'असल बात यह है कि उनकी पार्टी अपने ही 'बच्चों' का ख्याल नहीं रख रही है, इसलिए वे 'बच्चे' पार्टी छोड़ रहे हैं. आज जो सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी मुख्य शिकायत यह है कि उनका नेतृत्व पूरी तरह से नाकाम रहा है... वे लोगों से मिलते-जुलते नहीं हैं और सांसदों व विधायकों के फोन का जवाब भी नहीं देते. जाहिर है ऐसे नेतृत्व से परेशान होकर सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं. इसलिए हमने किसी को छीना नहीं है; उनके अपने ही 'बच्चे' छोड़कर जा रहे हैं... यह सब स्थानीय राजनीतिक समीकरणों की वजह से हो रहा है. अगर किसी पार्टी के सांसद या विधायक अपने नेतृत्व से नाखुश हैं, तो वे निश्चित रूप से पार्टी छोड़कर ऐसी जगह जाएंगे जहां उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित लगे; इसीलिए वे यहां आए हैं...