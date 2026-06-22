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संजय राउत के विवादित बयान पर शिंदे सेना का पलटवार, कहा- 'गटर-छाप कैरेक्‍टर'

महाराष्‍ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर सियासी पारा गर्म है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के छह सांसद डिप्‍टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्‍व वाली शिवसेना में आज शामिल हो गए हैं.

Edited By:Atul Chaturvedi
Published: Jun 22, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:00 PM IST
संजय राउत के विवादित बयान पर शिंदे सेना का पलटवार, कहा- 'गटर-छाप कैरेक्‍टर'

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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