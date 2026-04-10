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Hindi Newsदेशउद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की शिंदे से मुलाकात; क्या फिर बिखरने वाली है शिवसेना?

उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की शिंदे से मुलाकात; क्या फिर बिखरने वाली है शिवसेना?

Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया है. उद्धव गुट के 8 सांसदों ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिदें के साथ बैठक की. जिससे ये कयाल लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत बदल सकती है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 10, 2026, 10:26 AM IST
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उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की शिंदे से मुलाकात; क्या फिर बिखरने वाली है शिवसेना?

Eknath Shinde: महाराष्ट्र की सियासत में फिर हलचल मच गई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि उद्धव गुट के 8 सांसदों ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिदें के साथ बैठक की. राजनातिक गलियारों में इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. हालांकि अरविंद सावंत और ओमप्रकाश राजे निंबालकर ने कहा है कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है. उद्धव गुट के पास कुल 9 सांसद हैं.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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