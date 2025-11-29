शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! मुंबई से सटे आदिवासी इलाकों में नहीं है सड़क, एम्बुलेंस

Maharashtra tribal areas lack amenities: शिव सेना (UBT) ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुती सरकार विकास और बुनियादी ढांचे के बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की हालत लगातार बिगड़ रही है.

पार्टी के मुखपत्र सामना में छपी संपादकीय में कहा गया कि सरकार की विकास की बातें खाली शब्द और रंग-बिरंगे गुब्बारे जैसी हैं. मुंबई से कुछ ही घंटे की दूरी पर रहने वाले लोगों को खराब सड़कें, असुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं और भरोसेमंद एम्बुलेंस की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

संपादकीय में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि मेट्रो नेटवर्क, हाईवे और सुरंग मार्ग जैसी बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान देने से पहले गरीब और दूरदराज के आदिवासी इलाकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करें. इनमें सुरक्षित सड़कें, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और भरोसेमंद एम्बुलेंस सेवाएं शामिल हैं.

यह चेतावनी पालघर जिले के मोखाडा इलाके की घटना के बाद आई है. यहां एक आदिवासी महिला और उसके नवजात शिशु को एम्बुलेंस चालक ने आधे रास्ते में उतार दिया, जिससे महिला और उसके परिवार को लगभग दो किलोमीटर चलकर अस्पताल तक जाना पड़ा. यह घटना सोशल मीडिया पर सामने आई और लोगों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

संपादकीय में कहा गया कि यह स्थिति दर्शाती है कि सात दशकों के स्वतंत्रता के बावजूद, वाडा-मोखाडा और अन्य आदिवासी क्षेत्र आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. यहां न तो सड़कें ठीक हैं और न ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त डॉक्टर, कर्मचारी या दवाइयां उपलब्ध हैं. गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग अक्सर ढोकर या पालकी में अस्पताल ले जाए जाते हैं, जिससे कई बार जटिलताएं या मौतें हो जाती हैं.

शिव सेना ने कहा कि महायुती सरकार बड़े-बड़े दावे करती है. कितने किलोमीटर सड़कें बनीं, कितने पुल बनाए गए, मेट्रो नेटवर्क विकसित किया गया और बड़े अस्पताल खोले गए हैं. लेकिन मोखाडा की घटना ने साबित कर दिया कि ये दावे और प्रचार सिर्फ दिखावे के लिए हैं.