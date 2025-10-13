'हम जनता को बताएंगे...,' फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना

Maharashtra Politics : शिवसेना (UBT) ने सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई कई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है. इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री माझी शाला, सुंदर शाला योजना शामिल है. इस योजना को 5 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया था.

योजनाओं को बंद करने का आरोप

इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के स्कूलों का आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण और विकास करना था. राज्य, जिला और तालुका स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं, जिनमें लाखों रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए थे. यह योजना शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूलों के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी. शिवसेना (UBT) के नेता और विधान परिषद में पूर्व विपक्ष नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जानबूझकर शिंदे के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह सब एक सहयोगी को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें- झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना

Add Zee News as a Preferred Source

कौनसी योजनाएं बंद हुई?

दानवे ने कहा,' यह कार्यक्रम राज्य के हर कोने तक 2 चरणों में पहुंचा था, लेकिन इस साल इसे फिर से शुरू नहीं किया गया.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आनंदाचा शिधा योजना, जो त्योहारों पर सब्सिडी वाले किट प्रदान करती थी उसे भी बंद कर दिया गया है. इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता मॉनिटर योजना, वन स्टेट वन यूनिफॉर्म, वन पेज वन बुक, फसल बीमा योजना, अप्रेंटिसशिप फॉर बिलोव्ड ब्रदर्स, योजना दूत और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी योजनाओं के बंद होने का आरोप लगाया.

ये भी पढ़ें- बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात

सरकार पर साधा निशाना

दानवे ने योजनाओं के बंद हो जाने को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा,' नागरिकों को ठोस लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को बंद करके देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपने ही सहयोगियों की ओर से लिए गए फैसलों को पलट दिया है. हम जनता के सामने यह उजागर करेंगे कि कैसे इन कल्याणकारी योजनाओं को उनकी लोकप्रियता के बावजूद बंद कर दिया गया.'

FAQ

मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला योजना क्या है?

यह योजना महाराष्ट्र के स्कूलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए शुरू की गई थी, जिसमें प्रतियोगिताएं और नकद पुरस्कार शामिल थे.

शिवसेना (UBT) का मुख्य आरोप क्या है?

शिवसेना (UBT) का आरोप है कि महायुति सरकार ने शिंदे सरकार की जनहित योजनाओं को बंद कर दिया है.