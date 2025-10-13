Advertisement
trendingNow12959849
Hindi Newsदेश

'हम जनता को बताएंगे...,' फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना

Maharashtra Goverment: शिवसेना (UBT) ने  भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 13, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हम जनता को बताएंगे...,' फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना

Maharashtra Politics : शिवसेना (UBT) ने सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई कई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है. इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री माझी शाला, सुंदर शाला योजना शामिल है. इस योजना को 5 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया था. 

योजनाओं को बंद करने का आरोप 

इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के स्कूलों का आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण और विकास करना था. राज्य, जिला और तालुका स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं, जिनमें लाखों रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए थे. यह योजना शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूलों के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी. शिवसेना (UBT) के नेता और विधान परिषद में पूर्व विपक्ष नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जानबूझकर शिंदे के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह सब एक सहयोगी को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है. 

ये भी पढ़ें- झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कौनसी योजनाएं बंद हुई? 

दानवे ने कहा,' यह कार्यक्रम राज्य के हर कोने तक 2 चरणों में पहुंचा था, लेकिन इस साल इसे फिर से शुरू नहीं किया गया.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आनंदाचा शिधा योजना, जो त्योहारों पर सब्सिडी वाले किट प्रदान करती थी उसे भी बंद कर दिया गया है. इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता मॉनिटर योजना, वन स्टेट वन यूनिफॉर्म, वन पेज वन बुक, फसल बीमा योजना, अप्रेंटिसशिप फॉर बिलोव्ड ब्रदर्स, योजना दूत और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी योजनाओं के बंद होने का आरोप लगाया.   

ये भी पढ़ें- बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात  

 

सरकार पर साधा निशाना 

दानवे ने योजनाओं के बंद हो जाने को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा,' नागरिकों को ठोस लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को बंद करके देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपने ही सहयोगियों की ओर से लिए गए फैसलों को पलट दिया है. हम जनता के सामने यह उजागर करेंगे कि कैसे इन कल्याणकारी योजनाओं को उनकी लोकप्रियता के बावजूद बंद कर दिया गया.'  

FAQ 

मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला योजना क्या है?

यह योजना महाराष्ट्र के स्कूलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए शुरू की गई थी, जिसमें प्रतियोगिताएं और नकद पुरस्कार शामिल थे. 

शिवसेना (UBT) का मुख्य आरोप क्या है? 

शिवसेना (UBT) का आरोप है कि महायुति सरकार ने शिंदे सरकार की जनहित योजनाओं को बंद कर दिया है. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Indian politics

Trending news

श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
Rajya Sabha Election:
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
Election Comission
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
Cold Cough Syrup Case
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
fish
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
Tejas Mk1A Specialty
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
Supreme Court News
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया