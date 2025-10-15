Advertisement
trendingNow12962382
Hindi Newsदेश

'मृतकों के नाम लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं...,' महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल


Maharashtra Voter Scam: महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) ने भाजपा और शिंदे गुट पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है.     

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 15, 2025, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मृतकों के नाम लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं...,' महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की  शिवसेना (UBT) ने वोट चोरी को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. पार्टी ने बुधवार 15 अक्टूबर 2025 को अपने माउथपीस 'सामना' में पब्लिश किए गए एक एडिटोरियल में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है. पार्टी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन (ECI) भाजपा के दबाव में एक निर्जीव कठपुतली बन गई है. एडिटोरियल में यह भी कहा गया है कि मृतकों के नाम लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं, जबकि जीवित लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं. साथ ही यह भी दावा किया गया है कि गुजरात में तैयार एक सॉफ्टवेयर का महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे 1 घर में 50-100 फर्जी नाम दर्ज किए जा रहे हैं. 

शिवसेना (UBT) का आरोप 

शिवसेना (UBT) ने आरोप लगाया कि भाजपा और शिंदे गुट ने विधानसभा चुनावों में चुनावी मशीनरी को खरीदकर इसी तरह का खेल खेला था और अब जिला परिषद और नगर निगम चुनावों में भी यही दोहराया जा रहा है. एडिटोरियल में यह भी सवाल उठाया गया कि बीजेपी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कैसे दावा किया कि महायुति को आगामी चुनावों में 51 प्रतिशत वोट मिलेंगे, जबकि चुनाव की तारीखें और गठबंधन की घोषणा अभी नहीं हुई है.  

ये भी पढ़ें- 24 घंटे नशे में धुत रहता था ये मुगल बादशाह, लत ने शरीर से खींच ली जान, अफीम, तंबाकू-शराब ने बनाया बेवड़ा  

Add Zee News as a Preferred Source

 

भुमरे के बयान पर उठाया सवाल 

एडिटोरियल में शिंदे गुट के विधायक विलास भुमरे के उस बयान पर भी सवाल उठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 20 हजार बाहरी वोटर्स को लाकर वोटिंग करवाई. शिवसेना ने मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग इसकी जांच करे कि आखिर ये वोटर लिस्ट में शामिल थे या उन्होंने EVM पर कब्जा कर लिया था. एडिटोरियल में यह भी दावा किया गया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में 45 लाख वोट जोड़े गए थे, जिनमें से सभी भाजपा को मिले. लेख में कहा गया कि यह एक चमत्कार है, जिसकी जांच होनी चाहिए.  

ये भी पढ़ें- 'हम जनता को बताएंगे...,' फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी शिवशेना  

 

VVPAT की मांग को खारिज करने पर उठाए सवाल 

लेख में मुंबई नगर निगम चुनावों में VVPAT की मांग को खारिज करने पर भी सवाल उठाए गए. शिवसेना ने मांग करते हुए कहा कि BMC चुनाव बैलट पेपर से कराए जाएं, क्योंकि केंद्र सरकार ने EVM और VVPAT पर 20 हजार करोड़ खर्च करने का दावा किया है, फिर भी मुंबई में VVPAT उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं. आखिर में एडिटोरियल में चेतावनी देते हुए लिखा गया,' चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से लेकर चुनाव तक हर काम ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए था, लेकिन अब यह काम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से कर रहे हैं. यह वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार को खत्म करने का आंदोलन है ताकि हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करा सके. अगर चुनाव आयोग ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करता रहा तो भविष्य में एक बेहद बड़ी महाभारत हो सकती है.'   

FAQ 

शिवसेना (UBT) ने क्या आरोप लगाए हैं? 

उन्हें लगता है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है. 

VVPAT को लेकर क्या मांग की गई है? 

मुंबई नगर निगम चुनावों में VVPAT की मांग की गई है और बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra news

Trending news

ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
Anti Naxal Operation
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
Gujarat
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
Jaisalmer Fire
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
Durgapur Gang Rape Case
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात