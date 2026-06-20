शिवसेना में इस समय अंदरूनी खटपट चल रही है. चर्चा ये है कि शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद बागी हो सकते हैं. जिसने उद्धव ठाकरे की चिंताओं को बढ़ा दिया है. ये सांसद NDA को अपना समर्थन दे सकते हैं. अफवाहों के बीच उद्धव गुट ने संसदीय समिति की बैठक बुलाई लेकिन उसमें केवल 3 ही लोकसभा सांसद पहुंचे थे, जबकि 6 सांसद नदारद थे. इससे पहले टीएमसी के सांसद बागी हो गए थे, पश्चिम बंगाल से उठी ये बगावत की लहर महाराष्ट्र पहुंच गई है.