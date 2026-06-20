Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /...तो चली जाएगी बागी सांसदों की सदस्यता? उद्धव ने दे दिया अल्टीमेटम

...तो चली जाएगी बागी सांसदों की सदस्यता? उद्धव ने दे दिया अल्टीमेटम

Shiv Sena: शिवसेना के कई सांसद पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद उद्धव गुट ने अपने गैरहाजिर सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:50 PM IST
...तो चली जाएगी बागी सांसदों की सदस्यता? उद्धव ने दे दिया अल्टीमेटम

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IND vs AFG 3rd ODI LIVE Score: चेन्नई में जीत के साथ अफगानिस्तान का 3-0 से सफाया करेगा भारत, कुछ ही देर में होगा टॉस
IND vs AFG3 min ago
2
Shiv Sena3 min ago
3
FATF7 min ago
4
miraculous indian temples9 min ago
5
NEET Re-Exam 202620 min ago