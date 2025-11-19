शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में... शिवसेना (UBT) का बड़ा दावा, देवेंद्र फडणवीस को सीएम से हटाने की साजिश!

Maharashtra Govt Rift Widens: शिवसेना (UBT) ने दावा किया कि शिंदे गुट के कई मंत्री और करीब २० विधायक उनके संपर्क में हैं. महाराष्ट्र में मंगलवार की कैबिनेट बैठक में शिंदे खेमे के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री अनुपस्थित रहे. जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गरम हो गया. अब विपक्ष इस मामले लेकर हमलावर हो गई है. बताया जा रहा है कि भाजपा-शिंदे के बीच सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गहरी खटास चल रही है.
Amid Mahayuti tensions: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई मंत्री और करीब 20 विधायक उनके लगातार संपर्क में हैं. यह दावा उस वक्त आया है जब मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिंदे खेमे के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री शामिल ही नहीं हुए थे. विपक्ष का कहना है कि भाजपा-शिंदे के बीच गठबंधन में दरार साफ दिख रही है, और शिंदे फडणवीस को हटाकर खुद CM बनने की फिराक में हैं.
शिवसेना (UBT) का चौंकाने वाला दावा
शिवसेना (UBT) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने न्यूज एजेंसी IANS से कहा, "एक पुरानी कहावत है: अगर आप बबूल का पेड़ बोते हैं, तो आप आम खाने की उम्मीद नहीं कर सकते. भाजपा ने हमारी सरकार गिराने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ सांठगांठ की. इस विश्वासघात का असर कल की कैबिनेट बैठक में दिखाई दिया, जहां आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री नाराज़गी के कारण अनुपस्थित रहे." उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन के भीतर मतभेद बढ़ रहे हैं.
20 विधायक हमारे संपर्क में
उन्होंने आईएएनएस को बताया, "भाजपा के पास डबल इंजन वाली सरकार है और उनके पास ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं. इससे शिवसेना गुट कमज़ोर हो गया है. एक बड़ी दरार की आशंका है. हमारे सूत्रों के अनुसार, शिवसेना गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं. हालांकि, हम अभी कोई फैसला नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस बार उनकी वफादारी की पुष्टि करना ज़रूरी है. नगर निगम चुनावों से पहले, यह बढ़ती दरार और भी साफ़ होती जा रही है. लोगों में यह संदेश जा रहा है कि जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, उन्हें अंततः परिणाम भुगतने पड़ते हैं."
फडणवीस को हटाने की साजिश?
दुबे ने आगे खुलासा करते हुए कहा, "शिंदे की एक ही चाहत है किसी तरह फडणवीस को हटाकर CM बनना. लेकिन फडणवीस कभी ऐसा होने नहीं देंगे. इसलिए शिंदे बार-बार दिल्ली जाकर अमित शाह से मिलते हैं और अलग मोर्चा खड़ा करने की कोशिश करते हैं." उन्होंने कहा कि भाजपा के पास डबल इंजन सरकार है, ED-CBI जैसी एजेंसियां हैं, जिससे शिंदे गुट कमजोर पड़ गया है. "अगर शिंदे के विधायक भी भागे, तब भी अजित पवार साथ हैं, लेकिन शिंदे-फडणवीस के रिश्ते जहर से भरे हैं."
आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को गठबंधन की आलोचना की
इसके पहले सोशल मीडिया पर, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को गठबंधन की आलोचना की और कैबिनेट बैठक से मंत्रियों की अनुपस्थिति को "चिंताजनक" बताया. उन्होंने दावा किया कि शिंदे सेना बैठक में इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि वह चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा से नाराज़ थी और उसे डर था कि पार्टी उनके गुट को तोड़ने की कोशिश कर रही है. आदित्य ठाकरे ने कहा, "लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करना महाराष्ट्र और उसकी जनता का अपमान है." उन्होंने कहा, "कैबिनेट की बैठकें लोगों के मुद्दों को सुलझाने के लिए होती हैं, न कि छोटे-मोटे आंतरिक विवादों को निपटाने के लिए."महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भाजपा, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं.
