TMC: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के उस बयान पर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है जिसमें उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बनी क्षेत्रीय पार्टियों (जैसे TMC, NCP-SP) से अपनी मूल पार्टी में वापस विलय करने का सुझाव दिया है. संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि, केंद्र की राजनीति में एक मजबूत विकल्प तैयार करना इस वक्त की मांग है.
संजय राउत ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) और बीजू जनता दल (BJD) जैसी तमाम पार्टियां जो पहले कांग्रेस का हिस्सा थीं और बाद में अलग हो गईं, उन्हें कांग्रेस के झंडे के नीचे आकर अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए।संजय राउत ने ये भी सुझाव दिया कि एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार को एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता के तौर पर पहल करनी चाहिए. इन छोटे दलों के कांग्रेस में विलय कराने का नेतृत्व करना चाहिए.
संजय राउत का यह बयान टीएमसी के कांग्रेस में संभावित विलय की चर्चाओं के बीच आया है. हालांकि, जहां तक तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय का सवाल है तो इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच हुई मुलाकात में इस मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई है. हां, इतना जरूर है कि इस बात पर चर्चा हुई है कि इंडिया ब्लॉक को किस तरह से मजबूत किया जाए ?
साथ ही भविष्य में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच बेहतर तालमेल और गठबंधन के साथ आगामी चुनाव में उतरने पर भी सकारात्मक बातचीत हुई है. हाल ही में संपन्न इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के दौरान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये वक्त कांग्रेस पार्टी को इंडिया ब्लॉक को लीड करने का है. दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस में लगातार टूट हो रही है. 60 से ज्यादा विधायकों ने अलग गुट बना लिया है वहीं उन्हें सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग होने की राह पकड़ चुके हैं.
महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने राउत के बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि एकजुटता से ही 'INDIA'गठबंधन को और अधिक मजबूती मिलेगी.
एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने संजय राउत को एक वरिष्ठ नेता एवं बड़े भाई बताते हुए कहा है कि उनके सुझाव पर पार्टी गंभीरता से विचार करेगी, लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी टीएमसी के साथ मजबूती से खड़ी है.
हालांकि, विलय को लेकर अब तक कोई ठोस बातचीत या पहल जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है. लेकिन जिस तरह की चर्चा फिलहाल सियासी गलियारों में चल रही है उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह के सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं. क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियों में चुनाव के बाद जिस तरह से टूट हुई है, उससे कई क्षेत्रीय दलों में बेचैनी साफ तौर से नजर आ रही है.