साथ ही भविष्य में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच बेहतर तालमेल और गठबंधन के साथ आगामी चुनाव में उतरने पर भी सकारात्मक बातचीत हुई है. हाल ही में संपन्न इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के दौरान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये वक्त कांग्रेस पार्टी को इंडिया ब्लॉक को लीड करने का है. दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस में लगातार टूट हो रही है. 60 से ज्यादा विधायकों ने अलग गुट बना लिया है वहीं उन्हें सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग होने की राह पकड़ चुके हैं.