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अस्तित्व का संकट या चुनावी मजबूरी? क्यों क्षेत्रीय दलों को याद आई कांग्रेस; होने लगी विलय की मांग

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के उस बयान पर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है जिसमें उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बनी क्षेत्रीय पार्टियों (जैसे TMC, NCP-SP) से अपनी मूल पार्टी में वापस विलय करने का सुझाव दिया है.

Written BySumant Kumar
Published: Jun 13, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:21 PM IST
अस्तित्व का संकट या चुनावी मजबूरी? क्यों क्षेत्रीय दलों को याद आई कांग्रेस; होने लगी विलय की मांग

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Sumant Kumar

Sumant Kumar

सुमंत कुमार ज़ी न्यूज में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. उन्हें टीवी पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वो मुख्य रूप से सियासी खबरें एवं संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. राजनीतिक खबरों पर बारीक नजर रखते हैं. राजनीतिक खबरों को सीधे,सरल एवं सटीक तरीके से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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