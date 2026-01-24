'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', उद्धव ठाकरे ने क्यों साधा BJP पर निशाना?

Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है. जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है.
Shiv Sena: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर शिवसेना के दोनों गुटों में तकरार देखी जाती है. इसी बीच एक बार फिर शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि शिवसेना एक पार्टी नहीं बल्कि विचारधारा है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है. BJP की शिवसेना को खत्म करने की कोशिशें नाकाम होंगी. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
शिवसेना धरती पुत्रों की चिंगारी है
पार्टी वर्कर्स को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि BJP की शिवसेना को खत्म करने की कोशिशें नाकाम होंगी. शिवसेना सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और अगर BJP को लगता है कि शिवसेना उसे खत्म कर देगी, तो आप शिवसेना को खत्म नहीं कर सकते. क्योंकि शिवसेना कोई पार्टी नहीं है, शिवसेना एक आइडियोलॉजी है, शिवसेना धरतीपुत्रों की चिंगारी है और शिवसेना दबे-कुचले लोगों के दिलों में जलती हुई मशाल है आप इसे बुझा नहीं सकते.
कुछ दिनों बाद आया बयान
उनका ये बयान भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसकी महायुति के कुछ दिनों बाद आया है. सहयोगियों ने महाराष्ट्र के नागरिक चुनावों में जीत हासिल की, जिसमें प्रतिष्ठित बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित 29 नगर निगमों में से 25 पर जीत हासिल की. यह सत्ता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जिसने बीएमसी पर ठाकरे परिवार के लगभग तीन दशक के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया. महायुति गठबंधन ने 227 सदस्यीय बीएमसी में 114 के बहुमत के निशान को पार कर लिया, और 118 सीटें हासिल कीं.
भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी. जबकि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) ने 29 सीटें जीतीं. शिवसेना (यूबीटी) ने 65 सीटें हासिल कीं और विपक्ष का नेतृत्व किया. कांग्रेस ने 24 सीटें जीतीं. एआईएमआईएम ने मुंबई में 8 सीटों और राज्य भर में 114 सीटों के साथ उल्लेखनीय प्रगति की. एमएनएस ने 6 सीटें जीतीं. (ANI)
