हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज, प्रियंका ने सरकार से पूछा सवाल

Afghanistan Pakistan Cricket Series: शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीसीसीआई और केंद्र सरकार को आईना दिखाया है. प्रियंका ने भारत सरकार को अफगानिस्तान के फैसले पर "खेल से ज्यादा राष्ट्र को अहमियत देने" की सीख और सुझाव लेने की हिदायत दी है.
Trending Photos
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सीजफायर के बावजूद पाक एयर स्ट्राइक में तीन अफगानी क्रिकेटरों की मौत हो गई. पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद अफगानिस्तान ने पाक के साथ होने वाली क्रिकेट सीरीज को कैंसिल कर दिया है. अफगानिस्तान के इस फैसले पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीसीसीआई और केंद्र सरकार को आईना दिखाया है. प्रियंका ने भारत सरकार को अफगानिस्तान के फैसले पर "खेल से ज्यादा राष्ट्र को अहमियत देने" की सीख और सुझाव लेने की हिदायत दी है.
भारत सरकार को प्रिंयका की दो टूक
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था कायरों के ग्रुप से बनी हुई है जो निर्दोष लोगों का खून करते हैं और सीमाओं पर पिटते हैं. शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका ने आगे लिखा " यह देखकर अच्छा लगा कि ACB ने पाकिस्तान के साथ अपनी सीरीज रद्द कर दी है,शायद BCCI और भारत सरकार खेलों से ज्यादा देश को प्राथमिकता देने के बारे में अफगान से सुझाव ले सकें".
48 घंटे का सीजफायर
पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच टीपीपी और बॉर्डर पर तनाव के कारण युद्ध हालात बने हुए हैं. हालांकि, कुछ समय पहले 48 घंटे का सीजफायर जरूर किया गया था. बावजूद इसके शुक्रवार रात में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उरगुन जिले में हवाई हमले किए. इन हमलों में अफगानिस्तान के कुल 8 लोग मारे गए, इनमें से 3 अफगान क्रिकेटर शामिल हैं. पाक की इस हरकत पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुरंत प्रभाव से फैसला लेते हुए पाक के साथ होने वाले टूर्नामेंट को रद्द कर दिया.
राशिद खान भड़के
इस बीच अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान खिलाड़ियों की मौत पर शोक जताते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है. एक्स पर पोस्ट करते हुए राशिद ने इसे त्रासदी बताते हुए पाकिस्तानी हमलों को गैरकानूनी और मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया है. राशिद ने एसीबी की तरफ से पाकिस्तान के साथ रद्द किए गए टूर्नामेंट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा "हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले हैं".
यह भी पढ़ें : मोजाम्बिक में बीच समुद्र दर्दनाक हादसा, नाव पलटने से 3 भारतीयों की मौत
टी-20 सीरीज से हटने का फैसला
दूसरी तरफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तीन अफगान क्रिकेटरों की हत्या पर गहरा दुख जताते हुए पाकिस्तान के साथ होने वाली त्रिकोणीय टी20I सीरीज से भी हटने का फैसला लिया गया है. बोर्ड ने दुखद घटना के बाद पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट किया है. पाक हमले में मारे गए क्रिकेटरों कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून के नाम की पुष्टि भी बोर्ड की तरफ से की गई है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.