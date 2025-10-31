शिवसेना-यूबीटी के सांसद संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे

Sanjay Raut News: अपने खत में उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे बाहर जाने और भीड़-भाड़ में जाने से मना किया गया है. इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है.मुझे विश्वास है कि मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा और नए साल में आपसे मिलने आऊंगा. आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे.'
Maharashtra Politics: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत अचानक स्वास्थ्य समस्या के कारण सार्वजनिक कार्यक्रमों से अस्थायी रूप से दूर हो गए हैं. उन्होंने खुद अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और कहा कि इलाज चल रहा है, मैं जल्द ही इससे उबर जाऊंगा. शिवसेना-यूबीटी के सांसद राउत ने अपने सभी मित्रों, परिवारजनों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया. उन्होंने इस पत्र में लिखा, 'आप सभी ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है और मुझे प्यार दिया है, लेकिन अब अचानक पता चला है कि मेरी सेहत में गंभीर गिरावट आई है. इलाज चल रहा है, मैं जल्द ही इससे उबर जाऊंगा.'
'नए साल में मिलूंगा'
अपन खत में उन्होंने आगे लिखा, 'डॉक्टर की सलाह के अनुसार, मुझे बाहर जाने और भीड़-भाड़ में जाने से मना किया गया है. इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है.' संजय राउत ने आगे लिखा है, 'मुझे विश्वास है कि मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा और नए साल में आपसे मिलने आऊंगा. आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे.'
गैरमौजूदगी पर उठ रहे थे सवाल
संजय राउत ने सार्वजनिक कार्यक्रमों से उस समय दूरी बनाने का फैसला लिया है, जब एक दिन बाद शनिवार को मुंबई में विपक्षी पार्टियां मतदाता सूची में गड़बड़ी जैसे आरोपों को लेकर मार्च निकालेंगी. शिवसेना-यूबीटी के मुखपत्र 'सामना' के अनुसार, मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ मुंबई में एक नवंबर को मोर्चे का नेतृत्व एनसीपी-एसपी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वामपंथी दलों के नेता करेंगे.
'मोर्चा' निकालने की योजना पर गुरुवार को सभी दलों की एक संयुक्त बैठक हुई थी. बैठक में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, एनसीपी-एसपी के प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, जितेंद्र आव्हाड, कांग्रेस नेता नसीम खान और सचिन सावंत, कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड प्रकाश रेड्डी, शेकाप के जयंत पाटील, शिवसेना-यूबीटी सांसद अनिल देसाई, विधायक एड. अनिल परब, मनसे नेता बाला नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर और साईनाथ दुर्गे शामिल हुए थे.
'सामना' के अनुसार, गुरुवार को विपक्षी दलों की यह बैठक लगभग डेढ़ घंटे चली. प्रेस वार्ता में कहा गया, 'निर्वाचन आयोग के लापरवाह रवैये, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में अनियमितताओं के खिलाफ यह मोर्चा निकाला जा रहा है.' (IANS)
