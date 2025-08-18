महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो खुशी होगी लेकिन... संजय राउत ने NDA उम्मीदवार के समर्थन पर क्या कहा?
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो खुशी होगी लेकिन... संजय राउत ने NDA उम्मीदवार के समर्थन पर क्या कहा?

बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया है. इस पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो हमें खुशी होगी, लेकिन चुनाव होगा.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:00 AM IST
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो खुशी होगी लेकिन... संजय राउत ने NDA उम्मीदवार के समर्थन पर क्या कहा?

CP Radhakrishnan News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को बताया कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन होंगे, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो हमें खुशी होगी, लेकिन चुनाव होगा.

क्या शिवसेना (UBT) करेगी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन

संजय राउत ने कहा, 'सीपी राधाकृष्णन निश्चित रूप से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और एक बहुत ही संतुलित व्यक्तित्व के धनी हैं. अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हमें खुशी होगी, लेकिन चुनाव होगा. इंडिया गठबंधन (INDIA alliance) एक निर्णय लेगा, मैं नहीं कह सकता कि वह निर्णय क्या होगा, लेकिन आज हम इस पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे. देश में उपराष्ट्रपति पद से भी अधिक गंभीर मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा, और हम इससे ध्यान नहीं भटकाना चाहते.'

ये भी पढ़ें- उपराष्ट्रपति चुनाव में BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्षी खेमे में पड़ जाएगी फूट? इस पार्टी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल

31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन

चंद्रपुर पोन्नुसामी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था. इससे पहले उन्होंने लगभग डेढ़ साल तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम किया था. इसके अलावा वे तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल चुके हैं.

20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने 1974 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने. 1996 में वह भाजपा तमिलनाडु के सचिव नियुक्त हुए. इसके बाद 1998 और 1999 में कोयंबटूर से लोकसभा सांसद चुने गए. इसके अलावा, 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भाषण दिया और ताइवान की पहली संसदीय यात्रा में भी शामिल हुए थे. वह 2004 से 2007 तक भाजपा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे. 2020 से 2022 तक भाजपा केरल के अखिल भारतीय प्रभारी रहे. साथ ही 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

Sumit Rai

