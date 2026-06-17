/शिंदे गुट के संपर्क में UBT के MP? उद्धव ने चेतावनी देकर बुलाई बैठक, दो सांसद बोले- हम तो ठाकरे के साथ हैं

महाराष्ट्र के मंत्री और BJP नेता चंद्रशेखर बावनकुले कहते हैं, 'उद्धव ठाकरे के सांसद कहां जाते हैं, इससे BJP का कोई लेना-देना नहीं है. उद्धव ठाकरे को पता होना चाहिए कि उनके सांसद या विधायक उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं? अगर वे एकनाथ शिंदे के पास जा रहे हैं, तो यह मामला उनसे जुड़ा है. न तो हमारे CM और न ही हमारे किसी नेता का इससे कोई संबंध है. BJP को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है?' संजय राउत के आरोपों पर वे कहते हैं, 'मुझे लगता है कि सांसदों और विधायकों पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए. यह कहना सही नहीं है कि कोई सांसद या विधायक पैसे के लिए अपना रुख बदलता है. इस बात की जांच होनी चाहिए कि कोई विधायक या सांसद क्यों पार्टी छोड़ता है. BJP का इससे कोई लेना-देना नहीं है.'