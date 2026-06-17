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शिंदे गुट के संपर्क में UBT के MP? उद्धव ने चेतावनी देकर बुलाई बैठक, दो सांसद बोले- हम तो ठाकरे के साथ हैं

Maharashtra Politics: क्या शिवसेना (UBT) के कुछ सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं? इन अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं और सांसदों की अहम बैठक बुलाई. वहीं, दो सांसदों ने साफ कहा कि वे उद्धव ठाकरे के साथ हैं. जानिए महाराष्ट्र की राजनीति में उठे इस नए विवाद और उसके राजनीतिक मायने.

Written ByAnkur Tyagi Edited By:Ravindra Singh
Published: Jun 17, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:47 AM IST
शिंदे गुट के संपर्क में UBT के MP? उद्धव ने चेतावनी देकर बुलाई बैठक, दो सांसद बोले- हम तो ठाकरे के साथ हैं
Image Credit: AI Generated Photo

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