/शिंदे गुट के संपर्क में UBT के MP? उद्धव ने चेतावनी देकर बुलाई बैठक, दो सांसद बोले- हम तो ठाकरे के साथ हैं

महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद टूट सकते हैं. इसमें संजय दीना पाटील-मुंबई उत्तर पूर्व राजाभाऊ (पराग) वाजे- नासिक, ओमराजे निंबालकर - धाराशिव (उस्मानाबाद), संजय जाधव- परभणी, नागेश पाटिल अष्टिकर - हिंगोली, संजय देशमुख- यवतमाल-वाशिम सहित शिर्डी के सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे भी शामिल हैं. हालांकि इसमें से संजय पाटील और राजा भाऊ वाजे ने इन अटकलों से इनकार करते हुए उद्धव ठाकरे के साथ रहने की बात कही है. सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे.
इस प्रतिनिधिमंडल में संजय राउत, अनिल देसाई और अरविंद सावंत भी शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान पार्टी की ओर से एक औपचारिक पत्र भी सौंपा जाएगा. पार्टी के संसदीय नेता के रूप में अरविंद सावंत यह पत्र स्पीकर को सौंपेंगे. जानकारी के मुताबिक, स्पीकर से मिलने के लिए समय भी अरविंद सावंत ने ही उद्धव ठाकरे की ओर से मांगा था. दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं.
सूत्रों से पता चला है कि UBT सेना के कई सांसद कुछ समय से पार्टी के अंदर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे. सांसदों को लगता था कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उद्धव ठाकरे उनके चुनाव क्षेत्रों में नहीं गए, जबकि उन्हें ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. बताया जा रहा है कि सांसद इस बात से भी नाराज थे कि पार्टी नेतृत्व उनके साथ नियमित बैठकें नहीं करता था और उनकी चिंताओं पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा था.
सूत्रों का यह भी दावा है कि कई सांसद कई बार अपॉइंटमेंट मांगने के बावजूद उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं कर पाए. बागी सांसदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पार्टी से उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिली. कहा जाता है कि सांसदों ने स्थानीय चुनावों के लिए बार-बार फंड और संगठनात्मक समर्थन की मांग की, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी मांगों पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दी गई.
18 तारीख को सुबह 11 बजे पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने पर निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी. अरविंद सावंत ने बागी सांसदों को दिल्ली में पार्टी की बैठक में शामिल होने का नोटिस जारी किया. 11 बजे 6 सांसद उपस्थित नहीं हुए तो निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर, राजनीतिक घटनाक्रम ने उस समय और गति पकड़ ली जब यह जानकारी सामने आई कि सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच श्रीकांत शिंदे कुछ सांसदों के साथ अलग बैठक कर सकते हैं. सूत्रों का दावा है कि उद्धव गुट से जुड़े 6 सांसद इस संपर्क में हैं और दिन चढ़ने तक एक अन्य सांसद भी इस समूह से जुड़ सकता है.
इसी बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय पाटील और राजा भाऊ वाजे ने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता उद्धव ठाकरे के साथ होने की बात दोहराई है. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने फिलहाल किसी अन्य गुट में शामिल होने से इनकार किया है. बताया जा रहा है कि वह यात्रा पर हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद संजय राउत से मुलाकात कर सकते हैं. हालांकि, इस मुलाकात के एजेंडे को लेकर आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.
सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना (यूबीटी) पूरे मामले में कानूनी राय भी ले रही है. पार्टी संसदीय दल की बैठक बुलाने पर विचार कर रही है, ताकि सांसदों की स्थिति स्पष्ट की जा सके. जानकारी यह भी है कि यदि कोई सांसद पार्टी की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी आवश्यक होने पर लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर संबंधित सांसदों के खिलाफ संसदीय कार्रवाई की मांग कर सकती है.
महाराष्ट्र के मंत्री और BJP नेता चंद्रशेखर बावनकुले कहते हैं, 'उद्धव ठाकरे के सांसद कहां जाते हैं, इससे BJP का कोई लेना-देना नहीं है. उद्धव ठाकरे को पता होना चाहिए कि उनके सांसद या विधायक उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं? अगर वे एकनाथ शिंदे के पास जा रहे हैं, तो यह मामला उनसे जुड़ा है. न तो हमारे CM और न ही हमारे किसी नेता का इससे कोई संबंध है. BJP को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है?' संजय राउत के आरोपों पर वे कहते हैं, 'मुझे लगता है कि सांसदों और विधायकों पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए. यह कहना सही नहीं है कि कोई सांसद या विधायक पैसे के लिए अपना रुख बदलता है. इस बात की जांच होनी चाहिए कि कोई विधायक या सांसद क्यों पार्टी छोड़ता है. BJP का इससे कोई लेना-देना नहीं है.'
महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' पर कांग्रेस नेता नाना पटोले कहते हैं, 'यह 'ऑपरेशन टाइगर' नहीं, बल्कि 'ऑपरेशन जैकल' है. पीएम मोदी और उनका गठबंधन सत्ता की भूख के चरम पर पहुंच गया है... यहां दूसरी पार्टियों के चुने हुए सदस्यों को अपने नियंत्रण में लेकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है.' शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत के ट्वीट पर वे कहते हैं, '... वे और भी ज्यादा पैसे दे सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने देश को लूटा है... हम पीएम मोदी और उनके गठबंधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या करने की इस हरकत की निंदा करते हैं...'
(उर्वशी खोना के इनपुट के साथ)