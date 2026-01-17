Advertisement
trendingNow13077479
Hindi Newsदेशन कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...,करारी हार से भड़का उद्धव गुट, एकनाथ शिंदे पर लगाया मौकापरस्ती का आरोप

'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार से भड़का उद्धव गुट, एकनाथ शिंदे पर लगाया 'मौकापरस्ती' का आरोप

Eknath Shinde: महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना के दोनों गुटों में रार छिड़ी है. अब उद्धव गुट ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर मौकापरस्ती' का आरोप लगाया है. जानिए क्या कुछ कहा. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 17, 2026, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार से भड़का उद्धव गुट, एकनाथ शिंदे पर लगाया 'मौकापरस्ती' का आरोप

Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी और महायुति गठबंधन ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका दिया. पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी ने 1400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है. इस चुनाव के लिए ठाकरे बंधु भी एक हो गए लेकिन दोनों भाई मिलकर भी कोई जादू नहीं कर पाए, इस हार के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट ने प्रदेश के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला है. शिंदे पर मौकापरस्ती का आरोप लगाया है. 

नहीं है असली मतलब
सामना में आगे आरोप लगाया कि अगर पावर, पैसा और यहां तक ​​कि इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्थाओं को भी कठपुतली बना दिया जाए, तो चुनावी लहरें बनावटी तरीके से बनाई जा सकती हैं. अगर पावर, पैसा और यहां तक ​​कि इलेक्शन कमीशन को भी कठपुतली बना दिया जाए, तो चुनावों में कोई भी रैंडम लहर बनाई जा सकती है. ऐसी लहरों और राजनीतिक मंथन का कोई असली मतलब नहीं है.

मौकापरस्ती का लगाया आरोप
मुंबई समेत 26 म्युनिसिपल बॉडीज में, एक तथाकथित BJP लहर उठी और उस पर सवार होकर, "शाह सेना" जैसी मौकापरस्त ताकतें किनारे तक पहुंच गईं. जब गाइडिंग प्रिंसिपल 'कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई स्टैंड नहीं' हो जाता है, तो चुनाव खुद ही जरूरी नहीं रह जाते. BJP और शाह सेना ने 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि शिवसेना (UBT)-MNS अलायंस ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन का मनमाना काम उनके खिलाफ निर्णायक साबित हुआ. 

Add Zee News as a Preferred Source

गड़बड़ी का किया दावा 
इससे पहले UBT सेना ने रात तक जारी काउंटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी का दावा किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पूरा रिजल्ट आने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया. इसके अलावा आरोप लगया कि पूरे देश की नजर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर थी. बड़े पैमाने पर करप्शन, इंक स्कैम, EVM में गड़बड़ी, पैसे बांटने और फर्जी और डबल वोटिंग के दम पर नतीजों की पूरी घोषणा से पहले ही BJP ने जो जश्न शुरू कर दिया, वह खुद कथित चुनावी घोटाले का हिस्सा है. यह महाराष्ट्र और मराठी लोगों के लिए एक चेतावनी है. 

पीएम मोदी पर साधा निशाना
साथ ही सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके "अमृत काल" में न तो चुनाव सही तरीके से हुए और न ही न्याय मिला. इसमें दावा किया गया कि पोलिंग के 24 घंटे बाद भी, चुनाव अधिकारी वोटर टर्नआउट का ऑफिशियल डेटा जारी करने में नाकाम रहे, जबकि BJP के पक्ष में एग्जिट पोल टीवी चैनलों पर तब दिखाए गए जब वोटर अभी भी लाइनों में खड़े थे. सैकड़ों वोटर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाए, जबकि चुनाव आयोग एक अजगर की तरह शांत पड़ा रहाय मोदी के "अमृत काल" में न तो कोर्ट में इंसाफ मिलता है और न ही चुनाव सही तरीके से होते हैं.

बीजेपी को मिली कितनी सीटें
BMC के जारी ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, BJP ने 89 सीटें जीतीं, उसे 11,79,273 वोट मिले, जो कुल डाले गए वोटों का 21.58 परसेंट है. सभी जीतने वाले कैंडिडेट्स में, BJP का वोट शेयर 45.22 परसेंट है, जिससे वह सिविक बॉडी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसकी अलायंस पार्टनर, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने 2,73,326 वोटों के साथ 29 सीटें हासिल कीं, जो कुल वोट शेयर का 5.00 परसेंट हैय साथ मिलकर, BJP-शिवसेना (शिंदे) का गठबंधन BMC में सबसे बड़ा ग्रुप बनकर उभरा. दूसरी तरफ, MNS के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना (UBT) ने 65 सीटें जीतीं. UBT की लीडरशिप वाली सेना को 7,17,736 वोट मिले, जो कुल डाले गए वोटों का 13.13 परसेंट था. MNS ने 74,946 वोट और 1.37 परसेंट वोट शेयर के साथ गठबंधन की गिनती में 6 सीटें जोड़ीं. इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) को 24 सीटें मिलीं, उसे 2,42,646 वोट मिले, जो कुल वोट शेयर का 4.44 परसेंट है. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

uddhav thackeray

Trending news

जनादेश: महायुति की जीत और विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... महाराष्ट्र निकाय चुनाव और...
maharashtra bmc
जनादेश: महायुति की जीत और विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... महाराष्ट्र निकाय चुनाव और...
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
Rahul Mamakootathil
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
Mohan Bhagwat
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
Thackeray Brothers
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
Assam Student clashes
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
Asiya Andrabi
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
BMC Election Result 2026
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
Maharashtra Elections 2026
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
Malegaon Municipal Election Results
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस