लाल किले से पीएम मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
Advertisement
trendingNow12886171
Hindi Newsदेश

लाल किले से पीएम मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास

उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने संपादकीय में पूछा, 'पीएम मोदी के पास अपने महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस भाषण में RSS की तारीफ करने की कोई वजह नहीं थी. पीएम मोदी ने गर्व के साथ RSS का उल्लेख किया और इसे दुनिया का सबसे बड़ा 'एनजीओ' कहकर इसकी प्रशंसा की. '

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Uddhav-Thackeray-With-PM-Modi
Uddhav-Thackeray-With-PM-Modi

Shivsena UBT Taunt on PM Modi in Samna Editorial: 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की भी तारीफ की थी. पीएम मोदी के आरएसएस की तारीफ किए जाने के बाद विपक्षी दलों को मिर्ची भी लगी थी. अब शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' अखबार में पीएम मोदी के RSS की तारीफ किए जाने की वजह को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है. 'सामना' में छपे लेख में कहा गया कि पीएम मोदी 75 वर्ष की उम्र का दायरा क्रॉस कर चुके हैं. इसके बाद भी वो अपनी सेवाओं का विस्तार जारी रख सकें इसलिए उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी. 

उद्धव ठाकरे खेमे ने पार्टी के मुखपत्रसामना अखबार के संपादकीय में इस बात का दावा किया गया, 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता दिवस, या लाल किले से कोई संबंध नहीं है. फिर भी, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में आरएसएस की जमकर प्रशंसा की, इस डर से कि भविष्य में वह पीएम के रूप में नहीं रह पाएंगे.सामना के संपादकीय में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा गया कि उन्होंने ढाई घंटे से अधिक समय तक भाषण दिया क्योंकि उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर था. 'यह संदिग्ध है कि जनता ने समाचार चैनलों पर इतना लंबा, उबाऊ भाषण पहले कभी सुना हो. एक तरह से यह विदाई भाषण था. आरएसएस को खुश करने की कोशिश की गई.'

बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर साधा निशाना
उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने संपादकीय में पूछा, 'पीएम मोदी के पास अपने महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस भाषण में RSS की तारीफ करने की कोई वजह नहीं थी. पीएम मोदी ने गर्व के साथ RSS का उल्लेख किया और इसे दुनिया का सबसे बड़ा 'एनजीओ' कहकर इसकी प्रशंसा की. यहां सवाल यह है कि इस दुनिया के इस एनजीओ ने अब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को क्यों रोका है? दूसरा, इस 'एनजीओ' ने किसके लिए संकेत दिया है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति 75 साल की उम्र में रिटायर होकर सामाजिक कार्य में हिस्सा लेगा?' 

यह भी पढ़ेंः महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?

RSS का विश्वास जीत रहे थे पीएम मोदीः सामना
सामना में आगे कहा गया, इस एनजीओ ने संकेत दिया कि 'प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, और इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह का उपयोग आरएसएस का विश्वास जीतने के लिए किया.' सामना के ऑर्टिकल में आगे कहा गया कि यह प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले की प्राचीर से 12वां भाषण था, लेकिन उन्हें इस बात पर संदेह रहा होगा कि क्या वे अपना तेरहवां भाषण देने आएंगे? इस दौरान उनका डर और बेचैनी स्पष्ट थी.'

स्वतंत्रता संग्राम को लेकर PM पर निशाना
सामना के संपादकीय में आगे कहा गया,'प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरएसएस ने व्यक्तिगत विकास से लेकर राष्ट्र निर्माण तक में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का वास्तविक इतिहास एक अलग कहानी बताता है. एक तो, उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस स्वतंत्रता संग्राम और बाद के राष्ट्र निर्माण में कहीं नजर नहीं आए. लाखों साधारण नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राण त्याग दिए और शहीद हो गए. उनमें समाजवादी और वामपंथी विचारधारा के कई लोग शामिल थे. हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण का श्रेय आरएसएस कार्यकर्ताओं को देकर, लाल किले से वास्तविक शहीदों और क्रांतिकारियों का अपमान किया. यहां तक कि आरएसएस के नेताओं को भी यह पसंद नहीं आया होगा.'

सामना के संपादकीय में आगे कहा गया कि आरएसएस का इतिहास 100 साल पुराना है, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी है.' प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से 'संघ चालीसा' का पाठ और जप कर रहे हैं. क्योंकि मोदी का प्रधानमंत्रित्व सरसंघचालक मोहन भागवत की कृपा पर टिका है. उन्होंने लाल किले से आरएसएस और भागवत की कृपा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया.'

यह भी पढ़ेंः'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PM Modiuddhav thackeray

Trending news

Mumbai Rain LIVE: आज घर में ही रुक लो मुंबईवालों! रेड अलर्ट के बीच स्कूल बंद किए गए
Mumbai rain
Mumbai Rain LIVE: आज घर में ही रुक लो मुंबईवालों! रेड अलर्ट के बीच स्कूल बंद किए गए
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
Raghuji Bhosale
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
Tamil Nadu Registration System
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
Maharashtra
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
gyanesh kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
CP Radhakrishnan
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
CP Radhakrishnan
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का विचार, विपक्ष कर रहा तैयारी, राज्यसभा-लोकसभा कितने बजे तक स्थगित?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का विचार, विपक्ष कर रहा तैयारी, राज्यसभा-लोकसभा कितने बजे तक स्थगित?
;