दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?

Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हलचल मची है. इसी बीच कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उद्धव गुट के चार पार्षद लापता हो गए हैं. गायब हुए पार्षदों को लेकर पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है.
Eknath Shinde: महाराष्ट्र में जब निकाय चुनाव के नतीजे आए तो शिंदे गुट ने अपने पार्षदों को होटल भेज दिया था. इसपर खूब बहस छिड़ी थी. अब कल्याण में कुछ ऐसा हुआ कि फिर सियासी चर्चाएं तेज हो गई है. कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उद्धव गुट के चार पार्षद लापता हो गए है. अपने पार्षदों के गायब होने के बाद शिवसेना यूबीटी गुट ने शिकायत भी दर्ज कराई है. दावा ये भी है कि वो शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं.
बहुमत हासिल कर सकता है शिंदे गुट
नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जंग अभी शुरू हुई है हालांकि उसके पार्षद ऐसे समय पर गायब हुए हैं जब उन्हें लेकर शिंदे गुट KDMC में बहुमत के करीब पहुंच सकता है. बता दें कि शिंदे गुट के पास अभी 53 पार्षद हैं, जबकि राज्य स्तर पर उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पास 50 हैं. शिवसेना को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना समर्थन दे सकती है और अगर चार लापता पार्षद सहयोग करते हैं तो शिंदे गुट KDMC में 62 के बहुमत के आंकड़े को छू सकता है.
UBT ने दर्ज कराई शिकायत
KDMC में सेना (UBT) के 11 पार्षद हैं. इनमें से सिर्फ सात ने कोंकण डिवीजनल कमिश्नर के पास एक ग्रुप के तौर पर फॅार्मली रजिस्टर किया है. ऐसा कहा जा रहा है कि दो कॉर्पोरेटर शिंदे की लीडरशिप वाली सेना के टच में हैं, जबकि दो बाकी का अभी पता नहीं चल रहा है. लोकल पॉलिटिकल इक्वेशन की वजह से सेना (UBT) के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले बाद के दो कॉर्पोरेटर MNS में वापस जा सकते हैं. इसे लेकर शिवसेना (UBT) MP संजय राउत ने कहा कि हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है क्योंकि हमारे कॉर्पोरेटर गायब हैं. हम KDMC में पोस्टर लगाएंगे वे हमारे सिंबल पर चुने गए थे वे गद्दार हैं और अपनी जीत के 24 घंटे बाद उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया.
नाराज है उद्धव गुट
लोकल शिवसेना सेना (UBT) लीडर शरद पाटिल ने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है. पार्टी लीडर्स के मुताबिक, जिन कॉर्पोरेटर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, वे हैं मधुर म्हात्रे, कीर्ति धोने, राहुल कोट और स्वप्निल केने हैं. हालांकि, ठाणे के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि कोई मिसिंग पर्सन केस रजिस्टर नहीं किया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि कॉर्पोरेटर्स ने अपनी मर्जी से ऐसा किया है. शिवसेना (UBT) पहले ही MNS के शिंदे की लीडरशिप वाली सेना को सपोर्ट करने पर अपनी नाखुशी जाहिर कर चुकी है. MNS के एक सीनियर लीडर ने कहा कि पार्टी लीडरशिप ने सेना (UBT) लीडर्स को बताया था कि अगर MNS ने शिंदे गुट को सपोर्ट नहीं किया होता, तो उसके कॉर्पोरेटर्स पार्टी में चले जाते.
