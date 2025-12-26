'बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल...', शिवसेना (UBT) ने 'सामना' में BJP-CM फडणवीस पर साधा निशाना, कहा- इनका हिंदुत्व पाखंडी है

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर तूफान उठ खड़ा हुआ है. शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) ने अपने मुखपत्र 'सामना' में भाजपा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला है. संपादकीय में साफ कहा गया कि भाजपा का हिंदुत्व और देशभक्ति का दावा महज पाखंड है. जानें पूरी बात.
मुंबई में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है है. शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) ने भाजपा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला है है. पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में छपे संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा का हिंदुत्व और देशभक्ति सिर्फ पाखंड है. ठाकरे कैंप ने फडणवीस के उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने ठाकरे भाइयों के बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा के बाद कहा था कि भाजपा वोट के लिए भगवा शॉल नहीं पहनती. शिवसेना ने इसे "दोहरे मापदंड की चरमसीमा" बताया है.
बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद शिवसेना ने की मदद
ठाकरे कैंप ने पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में कहा कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद हुए दंगों के दौरान, सिर्फ शिवसेना ने मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदुओं की रक्षा की. जबकि कई शिवसैनिकों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, हिंदुत्व की इस बड़ी लड़ाई में BJP को खरोंच तक नहीं आई.
भाजपा का हिंदुत्व और देशभक्ति सिर्फ पाखंड
एडिटोरियल के मुताबिक, फडणवीस ने दावा किया कि BJP का हिंदुत्व सिर्फ पूजा का तरीका नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है. हालांकि, एडिटोरियल में कहा गया कि बालासाहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने हमेशा वही कहा है जो फडणवीस अब कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस हिंदुत्व को नकार दिया है जो सिर्फ रिवाजों और घंटी बजाने तक सीमित हो. यही नहीं आगे एडिटोरियल में ठाकरे कैंप ने "नए हिंदुत्ववादियों" पर सवाल उठाया है, जो लोगों की खाने की आदतों पर तनाव पैदा करते हैं और जानें लेते हैं.
बाबरी ध्वंस के दौरान बीजेपी डर गई थी?
संपादकीय में पुरानी घटनाओं को याद दिलाते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद गिराने के बाद भाजपा डर से सुन्न हो गई थी. उस समय भाजपा के उपाध्यक्ष सुंदर सिंह भंडारी ने बयान जारी कर पार्टी को इससे अलग कर लिया और इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' बताया. उन्होंने कहा कि शायद यह शिवसेना का काम था. शिवसेना ने आरोप लगाया कि अगर उस समय उनका साथ न होता, तो भाजपा कभी उबर नहीं पाती.
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल
शिवसेना (UBT) ने भाजपा के शासन पर भी सवाल खड़े किए हैं. संपादकीय में कहा गया कि "हिंदुत्व राज्य" में हिंदुओं के पास नौकरी और खाना नहीं है. 80 करोड़ लोग अभी भी सरकार के मुफ्त 10 किलो राशन पर निर्भर हैं. यह आर्थिक असफलता को साफ दिखाता है. उन्होंने पूछा, "ऐसे हिंदुत्व का क्या फायदा जहां आसाराम, राम रहीम और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, जबकि सोनम वांगचुक जैसे सच्चे देशभक्त को जेल भेज दिया जाता है?"
बीजेपी सिर्फ नफरत फैला रही?
भाजपा के हिंदुत्व ब्रांड को नफरत फैलाने वाला बताया गया, जो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ डर पैदा करता है. यह हमला ठाकरे भाइयों के बीच गठबंधन की घोषणा के बाद आया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है. कुल मिलाकर, यह विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है, जहां हिंदुत्व और विकास के मुद्दे चुनावी हथियार बन रहे हैं.
