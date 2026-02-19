Video: शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात, कई घायल

Pune Stampede: महाराष्ट्र के पुणे के शिवनेरी किले पर भगदड़ जैसी अफरा-तफरी मच गई जिसकी वजह से 6 लोग घायल हुए हैं. यह किला पुणे जिले के जुन्नार तालुका में स्थित है. यह छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है. छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर यहां पर काफी श्रद्धालु आए थे. रिपोर्ट के मुताबिक रास्ता संकरा होने से एक युवक सीढ़ियों से फिसल गया और फिर उनके ऊपर लोग गिरते चले गए.

खचाखच भरा हुआ था किले का परिसर

बता दें कि भक्त, शिव ज्योति (औपचारिक आग) लेकर युवाओं के समूह, और पूरे महाराष्ट्र से अलग-अलग संगठनों के सदस्य देर रात किले में जमा हो गए थे, नतीजतन, मुख्य समारोह से काफी पहले ही किला परिसर खचाखच भर गया था. अंबरखाना इलाके के नीचे संकरी जगहों के पास, खासकर हाथी दरवाजा और गणेश दरवाजा के एंट्रेंस के आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए थे. इसी दौरान रास्ता संकरा होने से एक युवक सीढ़ियों से फिसल गया और फिर उनके ऊपर लोग गिरते चले गए.

घायलों में बच्चे भी शामिल

घायल होने वालों में छोटे बच्चे भी शामिल है. घायलों को तुरंत जुन्नार के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि पुलिस ने तुरंत हालात पर काबू पा लिया. यह घटना आधी रात के बाद हुई है, हर साल की तरह इस बार भी लोग ज्योति लेकर किले में पहुंचे थे.

कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम

हर साल शिवनेरी किले में शिव जयंती का जश्न मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मनाया जाता है, इस साल के प्रोग्राम में भी मुख्यमंत्री के शामिल होने की उम्मीद है. महाराष्ट्र ही नहीं देशभर के कई हिस्सों में शिवाजी महाराज की जयंती पर कई तरह के आयोजन किए जाते हैं.