Bengaluru News: बेंगलुरु में गड्ढों पर गरमाई सियासत, शिवकुमार का पलटवार-'सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Bengaluru News: बेंगलुरु में गड्ढों पर गरमाई सियासत, शिवकुमार का पलटवार-'सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'

Bengaluru Pothole Problem News: बेंगलुरु में सड़कों पर गड्ढे कांग्रेस सरकार के लिए गले की हड्डी बन गए हैं. डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बीजेपी की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि यह समस्या केवल बेंगलुरु में नहीं है. दिल्ली में पीएम आवास के पास भी सड़कों पर कूब गड्ढे हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:10 PM IST
Bengaluru News: बेंगलुरु में गड्ढों पर गरमाई सियासत, शिवकुमार का पलटवार-'सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'

DK Shivakumar latest statement on Bengaluru pothole problem: कर्नाटक में नगर निगम चुनाव करीब आने के साथ ही सड़कों के गड्ढे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गए हैं. उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए इस मसले को तूल दे रहा है. शिवकुमार ने कहा, 'गड्ढों की समस्या केवल कर्नाटक की नहीं है, पूरे देश में है. यहां तक कि दिल्ली में भी. प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने वाले रास्ते तक पर गड्ढे हैं. लेकिन भाजपा ऐसा दिखा रही है जैसे ये सिर्फ बेंगलुरु की दिक्कत हो.'

आप सड़कें सही रखते तो ऐसी हालत नहीं होती- शिवकुमार

उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए सवाल किया, 'अगर आपके शासनकाल में सड़कें सही रखी जातीं, तो आज ये हालत क्यों होती? चुनाव सामने हैं, इसलिए अब मुद्दा उठाया जा रहा है.'

बता दें कि बीजेपी ने 24 सितंबर को पूरे कर्नाटक राज्य में सड़क जाम आंदोलन का ऐलान किया है, ताकि गड्ढों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके. वहीं, सत्तारूढ़ कांग्रेस का कहना है कि उसकी सरकार लगातार काम कर रही है. बारिश के बावजूद रोजाना लगभग एक हजार गड्ढे भरे जा रहे हैं और बेंगलुरु की पांचों नगर निगमों में यह काम चल रहा है. जनता को राहत देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. 

'दिल्ली में भी सड़कों पर फैले हुए हैं गड्ढे'

शिवकुमार ने यह भी कहा कि सड़कों पर गड्डों की समस्या दिल्ली जैसी जगहों पर भी है. यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने वाले रास्ते पर भी. उन्होंने उद्योग जगत को संदेश देते हुए कहा कि यह समस्या हर जगह है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और काम कर रही है.

आपको बताते चलें कि  हाल ही में उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों—पूर्व इंफोसिस सीएफओ मोहनदास पाई और बायोकॉन प्रमुख किरण मज़ुमदार-शॉ ने सरकार से सड़क सुधारने की अपील की थी. वहीं ब्लैकबक कंपनी ने खराब सड़कों की वजह से अपना ऑफिस बेलंदूर से बाहर ले जाने का ऐलान कर दिया था. 

अब नगर निगम चुनाव में जनता देगी जवाब

इसके बाद से कांग्रेस सरकार दबाव में दिख रही है. चूंकि बेंगलुरु शहर के विकास प्रभारी मंत्री डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार खुद हैं, इसलिए यह आलोचना उनके खिलाफ भी मानी जा रही है. अब शहर में गड्डों के लिए बीजेपी पर आरोप जड़कर शिवकुमार भले ही गेंद दूसरे पाले में फेंक रहे हैं लेकिन जनता इसे कितना पसंद करेगी, यह आने वाले नगर निगम चुनावों में साफ हो जाएगा. 

;