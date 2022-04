Shivpal Yadav Decision: शिवपाल यादव ने प्रसपा की सभी स्टेट यूनिट को किया भंग

Shivpal Singh Yadav Major Decision: समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) ने अब एक बड़ा फैसला लिया है. यूपी सरकार में पूर्व मंत्री और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) के मुखिया ने पार्टी की सभी प्रदेश वर्किंग कमेटियों, नेशनल और स्टेट वर्किंग सेल को तत्काल प्रभाव से भंग करने का फैसला लिया है. इसके अलावा पार्टी (Pragatisheel Samajwadi Party) के सभी प्रवक्ताओं को भी पद से हटा दिया गया है.

Shivpal Singh Yadav's Pragatisheel Samajwadi Party (Lohia) dissolved all its state working committees, national and state working cells and spokespersons. pic.twitter.com/52Hmk2Mqnf

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 15, 2022