अखिलेश पर BJP ने किया वार तो बचाव में आए चाचा शिवपाल, CM योगी पर साधा निशाना

लखनऊ: यूपी असेंबली में तीसरे चरण के लिए वोट (UP Assembly Election 2022) डाले जाने हैं. इससे पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर आतंकियों के प्रति नरमी बरतने का बड़ा आरोप लगाया. बीजेपी के इस हमले के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (PSP) के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) अपने भतीजे के पक्ष में खुलकर सामने आ गए.

शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) ने कहा, 'एक सीएम (योगी आदित्यनाथ) को यह नहीं कहना चाहिए कि बुलडोजर चलेंगे, यह पद की गरिमा के खिलाफ है. असेंबली चुनाव के नतीजे बीजेपी को ठंडा कर देंगे. हमारा गठबंधन 300 से अधिक सीटों को पार करेगा. बीजेपी ने सिर्फ मंदिर/मस्जिद की बात की. प्रदेश में हिंदू/मुसलमान, किसी का विकास नहीं हुआ.'

A CM (Yogi Adityanath) shouldn't say bulldozers will run, it's against dignity of the post. The results will turn BJP cold. This coalition will cross over 300 seats. BJP just talked about temple/mosque, Hindu/Muslim, development has not happened: PSP leader Shivpal Singh Yadav pic.twitter.com/n1lW6h5Xrh

