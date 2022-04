Shivpal Yadav vs Akhilesh Yadav: भतीजे अखिलेश ने ऐसा क्या कह दिया कि बरस पड़े चाचा शिवपाल यादव, दिया ये जवाब

Shivpal Yadav vs Akhilesh Yadav: मुलायम यादव के कुनबे में 3 साल बाद एक बार फिर जोरदार टकराव शुरू हो गया है. बीजेपी से कथित नजदीकी पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने चाचा शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) पर तंज कसा तो प्रसपा प्रमुख भी भतीजे पर बरस पड़े और तीखे अंदाज में जवाब दिया.

बताते चलें कि शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) की भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं चल रही हैं. अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस नाराजगी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उनकी तरफ से कहा गया है कि वे चाचा से नाराज नहीं हैं. वहीं बीजेपी पर उन्होंने कहा कि भाजपा को चाचा को लेना है तो ले ले किसने मना किया है.

It's an irresponsible&childish statement. I'm one of 111 MLAs of SP who won in recent assembly elections. If he wants to send me to BJP, then he should expel me from the party: SP MLA Shivpal Yadav on SP

chief Akhilesh Yadav's remark 'Why BJP delaying his induction' (27.04) pic.twitter.com/h7oNaz0gKL

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 27, 2022