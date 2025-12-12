मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का निधन, 90 की उम्र में ली आखिरी सांस

Shivraj Patil Death: कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर का आज 90 साल की उम्र में लातूर में निधन हो गया है.
Trending Photos
Shivraj Patil: पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चकुरकर का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने लातूर में अंतिम सांस ली, वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे. लंबी बीमारी के कारण उनका घर पर ही इलाज चल रहा था. शिवराज पाटिल चकुरकर पूरे जीवन कांग्रेस पार्टी की राजनीती में सक्रिय रहे. हालांकि, वह पिछले कई सालों से राजनीति से दूर थे, बता दें कि उन्हें राजनीति में एक पढ़े-लिखे विद्वान और साफ छवि वाले नेका के रूप में देखा जाता था. शिवराज पाटिल लोकसभा के स्पीकर थे और उन्होंने कई केंद्रीय मंत्री पदों पर काम किया.
शिवराज पाटिल का शुरुआती जीवन
शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को लातूर जिले के चाकुर में हुआ था. वे भारतीय राजनीति में एक बहुत ही जरूरी और अनुभवी व्यक्ति माने जाते थे. उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से विज्ञान की डिग्री हासिल की और इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ (Law) की डिग्री ली. उन्होंने 1967 से 1969 तक लातूर नगर निगम में काम किया और इस तरह उन्होंने राजनीति में कदम रखा.
यह भी पढ़ें: CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री जमीर खान का बड़ा बयान, कर्नाटक कांग्रेस में नहीं थम रहा विवाद
शिवराज पाटिल का राजनीतिक सफर
वे पहली बार 1980 में लातूर सीट से लोकसभा के लिए चुने गए और संसद में एक प्रभावशाली नेता बन कर उभरे. उन्होंने 1999 तक लगातार 7 चुनावों में बैक-टू-बैक जीत हासिल की. उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार के दौरन जरूरी मंत्रालयों में राज्य मंत्री का पद संभाला जिसमें रक्षा, वाणिज्य (Trade), विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष शामिल हैं.
शिवराज पाटिल के मुख्य काम
लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई नए काम शुरू किए जैसे- लोकसभी को आधुनिक बनाया, कम्प्यूटरीकरण (Computerization) शुरू किया, संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (Live Telecast) शुरू कराया और नया पुस्तकालय भवन बनवाया. इसके अलावा उन्होंने देश और विदेशों में हुए कई संसदीय सम्मेलनों में भारत का नेतृत्व किया.
संभाली कई बड़ी जिम्मेदारियां
सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस में उन्होंने कई जरूरी काम संभाले जैसे घोषणापत्र समिति का अध्यक्ष बनना. 2004 में हारने के बावजूद उन पर भरोसा होने के कारण उन्हें केंद्र सरकार में गृह मंत्री का पदभार सौंपा गया. 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद उन्होंने सुरक्षा में कमी की नैतिक जिम्मेदारी ली और 30 नवंबर 2008 को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया. देश में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार शुरू करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है.
यह भी पढ़ें: संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, जानिए कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार
शिवराज पाटिल की निजी जीवन
निजी जीवन में शिवराज पाटिल लिंगायत समुदाय से आते थे और उन्होंने 1963 में विजया पाटिल से शादी की थी. उनके एक बेटा और एक बेटी हैं और उनकी बहू डॉ. अर्चना पाटिल चकुरकर राजनीति में एक्टिव हैं. लगभग 5 दशकों तक संसद और प्रशासन में काम करने, कई मंत्रालयों में योगदान देने और लोकसबी अध्यक्ष रहने के कारण उनका योगदान भारतीय राजनीति में बहुत जरूरी माना जाता है. कांग्रेस और उसके सभी कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.