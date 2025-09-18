जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता, क्यों कहा-अपना लिया नया पेशा?
देश

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर हमला बोला, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर एकनाथ शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने उनपर निशाना साधा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 18, 2025, 06:10 PM IST
Election Commission: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. राहुल गांधी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर हमला बोला, उन्होंने चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि सबसे पहले, यह हाइड्रोजन बम नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन बम आ रहा है. यह इस देश के युवाओं को यह दिखाने और समझाने की दिशा में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली की जा रही है. उन्होंने कई तरह के दस्तावेज भी दिखाए, अब राहुल गांधी के आरोपों को लेकर एकनाथ शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने उनपर निशाना हुए जासूस एजेंट और फ्लॅाप प्रोफेसर कहा है.

क्या है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत?
ANI से बात करते हुए शिवसेना नेता ने लोकसभा के विपक्ष के नेता से कुछ वास्तविक काम करने और "नाटक, फोटो सेशन और लगातार नाटक करना बंद करने का आग्रह किया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक नया पेशा अपना लिया है, एक जासूस एजेंट और एक फ्लॉप प्रोफेसर के रूप में. वह इस पीपीटी प्रोजेक्ट के साथ बैठते हैं और अपने हाथ में अखबार और कागज़ फेंकते रहते हैं जैसे कि यह सुझाव देना चाहते हों कि चुनाव आयोग ने कुछ गलत किया है. मैं पूछना चाहती हूं कि हाइड्रोजन बम का यह सिद्धांत क्या है. यह पूरी तरह से फ्लॉप दिवाली पटाखा है. आप चुनाव के आठ महीने बाद उठते हैं और इन कागज़ों को फेंकते हैं इस तरह के नाटक में लिप्त होने से कांग्रेस को चुनावी नुकसान ही होगा.

कभी नहीं मिलेगा वोट
साथ ही साथ कहा कि आप चुनाव के आठ महीने बाद जागते हैं और इन कागजों को फाड़ते हुए कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कुछ ऐसा किया है जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है. लोकसभा चुनावों में, जब आप कुछ खास सीटें जीतते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह लोगों का जनादेश है. कृपया नाटक, फोटो खिंचवाना और लगातार नाटक करना बंद करें, कुछ वास्तविक काम करें क्योंकि अगर आप प्रोफेसर बनने की कोशिश करते रहेंगे और झूठे आख्यानों के साथ लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको कभी वोट नहीं देंगे. 

राहुल गांधी ने लगाए कई तरह के आरोप
राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरो की रक्षा कर रहे हैं. यह स्पष्ट सबूत है; इसमें कोई भ्रम नहीं है. मैं ज्ञानेश कुमार पर इतना सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूं. कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है. कर्नाटक की सीआईडी ​​ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं, और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं. पहला, हमें वह डेस्टिनेशन आईपी बताएं जहां से ये फ़ॉर्म भरे गए थे. 

दूसरा, हमें वह डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताएं जहां से ये आवेदन दायर किए गए थे. और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, हमें ओटीपी ट्रेल्स बताएं क्योंकि जब आप आवेदन करते हैं, तो आपको ओटीपी प्राप्त करना होता है. 18 महीनों में 18 बार, कर्नाटक की सीआईडी ​​ने इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, और वे इसे नहीं दे रहे हैं. वे इसे क्यों नहीं दे रहे हैं? 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत.

Rahul Gandhi

डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
