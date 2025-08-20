भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम मोदी ने कहा था कि पानी और खून...

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले संभावित क्रिकेट मैच को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.ठाकरे ने BCCI के फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर पूछा है कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान की भूमिका देश विरोधी गतिविधियों को लेकर सवालों के घेरे में है, तब उसके साथ खेल संबंध रखना अनुचित है.

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित क्रिकेट मैच को लेकर आदित्य ठाकरे द्वारा उठाए गए सवालों के बाद राजनीतिक और खेल जगत में बहस तेज हो गई है. ठाकरे के पत्र ने इस मुद्दे को एक बार फिर संवेदनशील बना दिया है, जहां राष्ट्रहित, सुरक्षा और खेल भावना के बीच संतुलन बनाने की चुनौती सामने आ गई है.

केंद्र और BCCI पर बढ़ा दबाव

ठाकरे द्वारा केंद्रीय खेल मंत्री को भेजे गए पत्र के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं. क्या सुरक्षा और कूटनीतिक पहलुओं को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर खेल को राजनीति से अलग रखने की परंपरा बरकरार रहेगी.यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा.यह मामला अब केवल एक क्रिकेट मैच से जुड़ा नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और खेलों में नैतिकता जैसे बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं.

'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते', PM के बयान का दिया हवाला

शिवसेना (यूबीटी) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित क्रिकेट मैच को लेकर अपने विरोध को और मुखर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान, ‘खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते’ का हवाला दिया है.

भारत-पाक मैच को राष्ट्रीय भावना के खिलाफ बताया

अपने पत्र में ठाकरे ने कहा कि जब देश बार-बार आतंकी हमलों का शिकार हो रहा है, तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना राष्ट्रीय भावना और शहीदों के बलिदान का अपमान है. उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विशेष रूप से जिक्र किया, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई.

BCCI पर लगाया लालच का आरोप

आदित्य ठाकरे ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर आर्थिक लाभ के लालच में पाकिस्तान से मैच खेलने का निर्णय लेने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय गौरव के खिलाफ है.ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह इस मुद्दे में तुरंत हस्तक्षेप कर पाकिस्तान के साथ सभी क्रिकेट मुकाबले रद्द करे. उनका मानना है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता, तब तक किसी भी तरह का द्विपक्षीय या बहुपक्षीय खेल सहयोग पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए.

