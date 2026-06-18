पार्टी में टूट की खबरों पर भड़के संजय राउत ने दिल्ली में अरविंद सावंत के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विरोधियों और जांच एजेंसियों को ललकारा. राउत ने तीखे लहजे में कहा कि शिंदे की शिवसेना कब से असली शिवसेना बन गई? असली शिवसेना तो यहां है. जहां ठाकरे हैं, वहीं शिवसेना है. उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा (तोड़-फोड़) एक बार कर लिया तो बार-बार करेंगे? मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं, इसे दोबारा करके दिखाओ. अगर मैंने तुम्हें तोड़ा नहीं, तो मैं अपने पिता का नाम नहीं बताऊंगा. मेरे पिता का नाम बालासाहेब ठाकरे है. राउत ने आगे पैसों के लालच और केंद्रीय एजेंसियों के डर पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या तुम लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया है? तुम ED और CBI का डर किसे दिखा रहे हो? हमें? हम पहले भी जेल जा चुके हैं और दोबारा जेल जाने को तैयार हैं. लेकिन इस बार मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाने के बाद ही जेल जाऊंगा.