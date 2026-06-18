Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक बार फिर ठीक वैसा ही भूचाल आ गया है जैसा ठीक चार साल पहले 2022 में महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार के गिरने के वक्त आया था. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में संभावित महाबगावत और पार्टी के दो-फाड़ होने की खबरें अब पूरी तरह कंफर्म होती दिख रही हैं.
चर्चाओं के बीच, गुरुवार को दिल्ली में पुरानी संसद भवन के भीतर उद्धव गुट के संसदीय दल की एक बेहद आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक के लिए उद्धव ठाकरे और मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) अनिल देसाई की तरफ से सभी 9 लोकसभा सांसदों को 'थ्री-लाइन व्हिप' जारी कर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कड़ा निर्देश दिया गया था. लेकिन जब बैठक की मेज सजी, तो उद्धव गुट के होश उड़ गए. बैठक में हाजिरी लगाने के लिए संजय राउत के साथ केवल 3 सांसद- अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे ही पहुंचे. बाकी के सांसदों की गैरमौजूदगी ने साफ कर दिया है कि पार्टी पर से उद्धव का नियंत्रण कमजोर हो चुका है.
WATCH | Delhi: Shiv Sena MPs Sanjay Raut, Arvind Sawant and Rajabhau Parag Prakash Waje arrive at the Parliament for party's meeting here.
Sanjay Raut says, "Jo aayenge wo hamare, nahi aayenge wo beimaan-gaddar."
Arvind Sawant shows a thumbs up when asked if he think all MPs… pic.twitter.com/UnwK0bXtg3
ANI (@ANI) June 18, 2026
पार्टी में टूट की खबरों पर भड़के संजय राउत ने दिल्ली में अरविंद सावंत के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विरोधियों और जांच एजेंसियों को ललकारा. राउत ने तीखे लहजे में कहा कि शिंदे की शिवसेना कब से असली शिवसेना बन गई? असली शिवसेना तो यहां है. जहां ठाकरे हैं, वहीं शिवसेना है. उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा (तोड़-फोड़) एक बार कर लिया तो बार-बार करेंगे? मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं, इसे दोबारा करके दिखाओ. अगर मैंने तुम्हें तोड़ा नहीं, तो मैं अपने पिता का नाम नहीं बताऊंगा. मेरे पिता का नाम बालासाहेब ठाकरे है. राउत ने आगे पैसों के लालच और केंद्रीय एजेंसियों के डर पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या तुम लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया है? तुम ED और CBI का डर किसे दिखा रहे हो? हमें? हम पहले भी जेल जा चुके हैं और दोबारा जेल जाने को तैयार हैं. लेकिन इस बार मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाने के बाद ही जेल जाऊंगा.
राजनीतिक हलकों में इस समय 'ऑपरेशन टाइगर' की गूंज सबसे तेज है. सूत्रों के मुताबिक, एकनाथ शिंदे गुट की निगरानी में इस पूरे ऑपरेशन को दिल्ली में बहुत ही गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया है. दावा किया जा रहा है कि उद्धव गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनौपचारिक मुलाकात कर अपना अलग गुट बनाने और शिंदे सेना में शामिल होने की तैयारी कर ली है. दलबदल विरोधी कानून से बचने के लिए जरूरी दो-तिहाई सांसदों का यह आंकड़ा पूरी तरह फिट बैठ रहा है. शिवसेना के विधान परिषद सदस्य (MLC) चंद्रकांत रघुवंशी ने भी खुलेआम कहा है कि 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत 6 सांसद एकनाथ शिंदे के विकास कार्यों पर भरोसा जता चुके हैं.