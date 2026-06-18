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फिर टूट गई उद्धव की शिवसेना? बैठक में पहुंचे 9 में से 3 सांसद; राउत बोले- जो नहीं आए वो गद्दार

Uddhav Thackeray: महाराष्टट्र की राजनीति से इस वक्त एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक घटना देखने को मिल रही है. ताजा जानकारी के अनुसार, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के सांसद आज संसद भवन पहुंचे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर पार्टी के कुल 9 सांसदों में से सिर्फ 3 सांसद ही यहां नजर आए.

Written ByNiraj PandeyEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jun 18, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:13 PM IST
फिर टूट गई उद्धव की शिवसेना? बैठक में पहुंचे 9 में से 3 सांसद; राउत बोले- जो नहीं आए वो गद्दार
Image Credit: Maharashtra Politics

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Niraj Pandey

Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ईटीवी, भारत समाचार, एबीपी न्यूज में भी सेवाएं दे चुके हैं. मूलतः प्रयागराज वासी हैं.

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