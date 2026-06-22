Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कई दिनों से बड़ी हलचल जारी है. महाराष्ट्र में जारी 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा देश के सभी राज्यों में होने लगी है. शिवसेना (UBT) के छह सांसदों ने बागी रुख अपनाते हुए शिंदे गुट को ज्वाइन करने का फैसला किया है. इस बीच उद्धव गुट की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कड़ा प्रहार करते हुए तंज कसा है.
दरअसल, संजय राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर विवादिक बयान दिया है. उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि फिलहाल एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि सबकुछ सही है, लेकिन इसका परिणाम उन्हें बाद में पता चलेगा. सोमवार (22 जून) को शिवसेना (UBT) के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई नेता शामिल हुए. माना जा रहा है कि संजय राउत के विवादित बयान के बाद राज्य में सियासी पारा हाई हो सकता है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, शिवसेना (UBT) विधायकों की बैठक पर पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने छह गद्दारों को जन्म दिया है. हालात को ठीक से संभालने के लिए आगे सिजेरियन सर्जरी करनी होगी.
Mumbai | On Shiv Sena (UBT) MLAs' meeting, party MP Sanjay Raut says, "Eknath Shinde has given birth to six traitors. A caesarean surgery will have to be performed further for things to be properly managed." pic.twitter.com/yaksAbRde7
— ANI (@ANI) June 22, 2026
सोमवार को बुलाई गई बैठक में राज्यसभा सांसद संजय राउत के अलावा कई विधायकों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें निम्नलिखित नेता शामिल हुए...
अनंत बाला नर (जोगेश्वरी मुंबई)
हारून खान (वर्सोवा मुंबई)
प्रवीण स्वामी (उमरगा धाराशिव)
नितिन देशमुख (बालापुर अकोला)
सुनील राउत (भांडुप मुंबई )
अजय चौधरी (शिवड़ी मुंबई)
गजानन लवटे (दर्यापुर)
आदित्य ठाकरे , (वर्ली मुंबई)
सुनील प्रभु , (दिंडोशी मुंबई)
वरुण सरदेसाई (बांद्रा मुंबई)
कैलाश पाटील , (उस्मानाबाद)
भास्कर जाधव (रत्नागिरी )
मीडियाकर्मियों ने जब उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले सांसदों से संबंधित सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है. मीडिया तो मेरे साथ है, बाकी जब बोलना होगा मै खुद बोलूंगा. बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना (UBT) के 20 विधायक और 6 एमएलसी हैं. खास बात है कि 6 सांसदों के बागी रुख अपनाने के बाद अब लोकसभा में शिवसेना (UBT) के केवल 3 सांसद रह गए हैं.
गौरतलब है कि हाल में ही शिवसेना (UBT) के 9 में से 6 सांसदों ने बागी रुख अपनाया है. माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में ये बागी सांसद बड़ा ऐलान करते हुए शिंदे गुट ज्वाइन कर सकते हैं. पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने बागी सांसदों पर निशाना साधा था और कहा कि पार्टी वे उन्हें टिकट देकर सबसे बड़ी गलती की. ठाकरे ने यह भी कहा कि वह बागी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से माफी मांगेंगे.