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'शिंदे ने छह गद्दारों को दिया जन्म', ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत का विवादित बयान; महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई

महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने डिप्टी सीएम पर तंज कसते हुए आपत्तिजनक बात कही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 22, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:43 PM IST
'शिंदे ने छह गद्दारों को दिया जन्म', ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत का विवादित बयान; महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई
Image Credit: फाइल फोटो

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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