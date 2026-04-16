फुल प्रूफ सुरक्षा वाली जगह पर बड़ा कांड, BMC में बैठक के बीच महिला पार्षद के पर्स से चोरी हुए 20 हजार रुपये

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के मुख्याल में एक ऐसी घटना हुई है, जिसने सभी को चौंका दिया. यहां पर एक महिला पार्षद के पर्स से 20,000 रुपये चोरी हो गए. हैरान करने वाली बात है कि यह घटना बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान हुई. अब इस घटना पर नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है.

दरअसल, बीएमसी में स्टैंडिग कमेटी की बैठक के दौरान शिवसेना (यूबीटी) की पार्षद लक्ष्मी भाटिया के पर्स से करीब 20 हजार रुपये चोरी हो गए. लक्ष्मी भाटिया की ओर से बताया गया कि पहले तल पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पहले तल पर हुई. एक घंटे के की बैठक के बाद भाटिया लंच के लिए पास वाले पैंट्री में गईं, जहां से वापस आने पर उनका बैग खुला मिला और पैसे भी गायब थे.

सबसे सुरक्षित जगह से पैसे चोरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) की पार्षद लक्ष्मी भाटिया ने इस घटना को लेकर बताया कि जब वह पैंट्री एरिया से वापस आईं, तो उनकी बैग का पर्स खुला था और उसमें से पैसे भी चोरी हो चुके थे. बता दें कि बीएमसी मुख्यालय में बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहती है. गलियारे में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कैमरे नहीं लगे हैं. सुरक्षा और प्राइवेसी कारणों की वजह से वहां पर कैमरे नहीं लगाए गए हैं.

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मेयर को दी गई जानकारी

शिवसेना (UBT) पार्षद लक्ष्मी भाटिया ने इस बात की जानकारी विपक्ष के नेता किशोरी पेडणेकर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रभाकर शिंदे और बीएमसी मेयर ऋतु तावड़े को दी है. भाटिया का आरोप है कि वहां पर मौजूद किसी शख्स ने ही ये पैसे निकाले होंगे. वहीं, बीएमसी के अधिकारियों ने इस मामले में कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है.

थाने में दर्ज कराया गया मामला

लक्ष्मी भाटिया ने आरोप लगाया कि अगर इतनी सुरक्षा वाली जगह पर ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित का जा सकती है. भाटिया ने पुलिस में भी इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है. स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन प्रभाकर शिंदे ने बीएमसी अधिकारियों को इस मामले की जांच का निर्देश दिया है.

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