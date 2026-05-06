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Hindi Newsदेश6 घंटे में 300 ड्रोन! पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर की Inside Story -पार्ट 1

6 घंटे में 300 ड्रोन! पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर की Inside Story -पार्ट 1

पाकिस्तान ने अपने इस पूरे अभियान को ‘बुनयान-अल-मरसूस’ यानी ‘अटूट दीवार’ का नाम दिया और इसे रक्षात्मक कार्रवाई के रूप में पेश करने की कोशिश की. घरेलू स्तर पर इसे ‘मरका-ए-हक’ यानी ‘सत्य की लड़ाई’ का रूप दिया गया, ताकि नैरेटिव को अपने पक्ष में रखा जा सके. दूसरी ओर, भारत पहले से ही इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए तैयार था. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 06, 2026, 01:17 PM IST
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6 घंटे में 300 ड्रोन! पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा (AI- Image)
6 घंटे में 300 ड्रोन! पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा (AI- Image)

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमलों की जवाबी कार्यवाही में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत कार्यवाही शुरू किया. इस बीच जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था और खुफिया जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान ने भारतीय सुरक्षा को धता बताने के लिए एक अभूतपूर्व ड्रोन हमला किया था. यह 'ऑपरेशन सिंदूर' का वह हिस्सा है जो ड्रोन युद्ध की नई परिभाषा लिख गया.  7-8 मई 2025 की रात, जब पाकिस्तान ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए 300 से भी अधिक ड्रोन भारत की सीमा में 36 से अधिक स्थानों पर भेजे, जिसमें जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाएं प्रमुख थीं.

पाकिस्तान के इतनी भारी मात्रा में ड्रोन भेजने का उद्देश्य भारत के डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करना था. ये सभी ड्रोन तुर्किए से आए थे. भारतीय जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए इन सभी ड्रोनों को मार गिराया और पाकिस्तानी घुसपैठ को नाकाम कर दिया था. भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स ने अपनी एकीकृत काउंटर-यूएएस (UAS) ग्रिड के माध्यम से इन हमलों को विफल किया. इतना ही नहीं भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला करते हुए न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया, बल्कि पाकिस्तान के रावलपिंडी और लाहौर में एयर डिफेंस रडार सिस्टम को भी नष्ट कर दिया.

रिटायर्ड जनरल ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई

ऑपरेशन सिंदूरः पाकिस्तान के भीतर भारत की गहरी जवाबी कार्रवाई की अनकही कहानी लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. 'टाइनी' ढिल्लों (सेवानिवृत्त) ने अपनी किताब में सबसे प्रामाणिक विवरण दिया है. उन्होंने अपनी किताब में बताया, 'पाकिस्तान के खिलाफ सीमा पार किया गया भारत का यह ऑपरेशन सटीक था. इसका उद्देश्य आतंकी लॉन्च पैड्स और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को न केवल पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में, बल्कि पाकिस्तानी पंजाब में भी नष्ट करना था. इस काररवाई ने पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया तंत्र को झकझोर दिया. यह केवल एक सामरिक हमला नहीं था-यह एक रणनीतिक बयान था.' 

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भारत के निशाने पर आया पाक आतंकवाद का बुनियादी ढांचा

किताब में उन्होंने आगे बताया, 'भारत ने आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की अपनी मंशा को स्पष्ट किया और अपनी धरती पर भविष्य के किसी भी आतंकी कृत्य को समाप्त करने की कोशिश की. पाकिस्तान ने शांतिपूर्ण समाधान के किसी भी सुझाव को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि जवाब देने के बाद ही बातचीत होगी. उसने यह झूठा दावा किया कि भारत के उसके नागरिकों को निशाना बनाया है. इसके बाद जैसी उम्मीद थी, उसके अनुसार पाकिस्तान ने जवाब दिया. लेकिन आधुनिक युद्ध के इस युग में जवाब बड़े पैमाने पर सैनिकों या टैंक ब्रिगेड के रूप में नहीं आया, बल्कि ड्रोन, तोपखाने और लक्षित सीमा पार गोलीबारी का उपयोग करते हुए एक सुनियोजित, हाइब्रिड जवाबी हमले के रूप में आया.'

पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा ड्रोन से किया पलटवार

ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन की सुबह, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ कई सेक्टरों में असामान्य हवाई गतिविधियों के साथ-साथ नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम तोड़े जाने की सूचना मिली. छह घंटे के अंतराल में, विशेष रूप से 300 ड्रोन पाकिस्तानी क्षेत्र से लॉन्च किए गए, जिनमें बदलाव के साथ इस्तेमाल में लाए गए कमर्शियल क्वाडकॉप्टर के साथ ही छोटे रणनीतिक यूएवी शामिल थे. इसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस (आत्मघाती ड्रोन), आईएसआर ड्रोन (खुफिया, निगरानी और टोह लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले) और हथियारबंद प्लेटफॉर्म शामिल थे, जो ग्रेनेड या विस्फोटक ले जाने में सक्षम थे. 

भारत के कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश

ड्रोन हमला 8-9 मई की मध्यरात्रि के दौरान लगभग चालीस स्थानों से तीन चरणों में शुरू किया गया और पश्चिमी सीमा पर 10 मई की सुबह तक जारी रहा, जिसमें पठानकोट, जम्मू में सतवारी, जालंधर, अमृतसर, फरीदकोट, बठिंडा और जैसलमेर के क्षेत्रों में हवाई क्षेत्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई. खुफिया इनपुट से यह साफ हुआ कि ये हमले अचानक नहीं थे, बल्कि पहले से रची गई रणनीति का हिस्सा थे. पाकिस्तान की सेना ने आईएसआई के सहयोग से चीनी और तुर्किए मूल के ड्रोन पहले ही तैनात कर रखे थे. इनमें खास तौर पर बायरक्टार TB2 जैसे ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस शामिल थे, जिन्हें या तो आयात किया गया था या ‘प्रोजेक्ट आज़म’ के तहत स्थानीय स्तर पर संशोधित किया गया था. इन्हें सियालकोट और गुजरात (पाकिस्तान) के पास अग्रिम हवाई पट्टियों पर तैनात किया गया था.

पाकिस्तान ने इस अभियान को ‘बुनयान-अल-मरसूस’ नाम दिया

पाकिस्तान ने अपने इस पूरे अभियान को ‘बुनयान-अल-मरसूस’ यानी ‘अटूट दीवार’ का नाम दिया और इसे रक्षात्मक कार्रवाई के रूप में पेश करने की कोशिश की. घरेलू स्तर पर इसे ‘मरका-ए-हक’ यानी ‘सत्य की लड़ाई’ का रूप दिया गया, ताकि नैरेटिव को अपने पक्ष में रखा जा सके. दूसरी ओर, भारत पहले से ही इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए तैयार था. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद यह अनुमान लगाया जा चुका था कि पाकिस्तान कोई न कोई जवाबी कदम जरूर उठाएगा. लेकिन जो सामने आया, वह पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि तकनीक-आधारित, बहुस्तरीय हमला था, जिसमें मिसाइलों के साथ-साथ ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया.

पाक फाइटर जेट्स भारतीय सीमारेखा में नहीं घुस पाए 

भारत की प्रतिक्रिया तेज, सटीक और संगठित रही. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य रणनीति को केवल जवाब देने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक मजबूत निवारक (deterrence) मॉडल में बदल दिया है. इसका आधार है. एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली, स्वदेशी तकनीक और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने निभाई. पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय हवाई सीमा में दाखिल होने की हिम्मत नहीं जुटा सके. इसके बजाय उसने ड्रोन, क्रूज मिसाइल, लंबी दूरी के रॉकेट और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के जरिए हमले किए. उसका निशाना सैन्य ठिकानों के साथ-साथ एयरबेस, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और यहां तक कि नागरिक क्षेत्र भी थे.

यह भी पढ़ेंः घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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