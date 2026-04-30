एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी, दुल्हन बोली-खूब सेवा करूंगी

हिमाचल प्रदेश में इन दिनों शादियां सिर्फ रस्मों-रिवाजों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि अपनी अनोखी कहानियों की वजह से चर्चा का विषय बनती जा रही हैं. कुछ समय पहले दो भाइयों की एक ही दुल्हन से शादी ने लोगों को चौंका दिया था, और अब एक और शादी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस बार चर्चा की वजह बनी है दूल्हा-दुल्हन के बीच का बड़ा उम्र का फासला. 66 साल के एक शख्स ने 35 साल की युवती के साथ शादी रचा ली. जैसे ही यह खबर सामने आई, लोगों के बीच अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

किसी ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया, तो किसी को यह फैसला चौंकाने वाला लगा. गांव-शहर से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह इस शादी की बातें हो रही हैं. कुछ लोग इसे दो बालिग लोगों का निजी फैसला मानते हुए समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ इसे परंपराओं से अलग कदम बताकर सवाल उठा रहे हैं. जो भी हो, इस शादी ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि समाज में रिश्तों को लेकर सोच तेजी से बदल रही है, और हिमाचल की ये अनोखी शादियां लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनती जा रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किसी ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया, तो किसी को यह फैसला चौंकाने वाला लगा. गांव-शहर से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह इस शादी की बातें हो रही हैं. कुछ लोग इसे दो बालिग लोगों का निजी फैसला मानते हुए समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ इसे परंपराओं से अलग कदम बताकर सवाल उठा रहे हैं. pic.twitter.com/HI1shd86C6 — dhruv seva trust (@DhruvSeva) April 30, 2026

कुल्लू के बंजार में हुआ अनोखा विवाह

कुल्लू के बंजार में एक 66 साल के बुजुर्ग सोनी ने 35 साल की युवती से शादी रचाई है. उनकी शादी बंजार के साथ जिले में चर्चा का विषय बन गई है. दुल्हन और दूल्हा के नृत्य का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. 66 वर्षीय सोनी ने सैंज के तरमेहड़ा गांव की 35 साल की युवती से शादी की है. शादी के बाद दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं. शादी को करीब तीन सप्ताह हुए हैं और दो दिन पहले दोनों ने थिरमला गांव में रिसेप्शन रखा हुआ था. इसमें दोनों पति-पत्नी ने एक-दूसरे बाहों में बाहें डाले हुए नजर आए. पर्यटन विकास निगम से सेवानिवृत्त डाबे राम चौहान बताते हैं कि सोनी के माता-पिता का काफी पहले निधन हो चुका है. तब से वह अकेले ही अपना जीवन बिता रहे थे, जबकि उनका भाई अलग रहता है.

शादी से पति-पत्नी दोनों उत्साहित

ऐसे में यह शादी उनके जीवन में एक नई शुरुआत की तरह आई है. चौहान के अनुसार, दोनों ने अपनी मर्जी से यह रिश्ता स्वीकार किया है और शादी के बाद बेहद खुश हैं. दुल्हन ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह अपने नए जीवन को लेकर उत्साहित है और अपने पति की सेवा व साथ निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस शादी को लेकर बंजार घाटी के लोगों की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रही. स्थानीय लोग इसे दो अकेले लोगों के जीवन में आई खुशियों के रूप में देख रहे हैं. उनके मुताबिक, उम्र भले ही अलग हो, लेकिन अगर रिश्ते में समझ और सहमति हो तो वही सबसे अहम होता है.

यह भी पढ़ेंः दूल्हे की पोशाक में चोर! जनरल स्टोर से सामान उड़ाया, CCTV में कैद हुई करतूत