जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का IND Vs PAK एशिया कप विवाद पर बड़ा बयान

India Pakistan match: एशिया कप 2025 का फाइनल रविवार को होने वाला है और भारत-पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से टक्कर की उम्मीद है. लेकिन इस बार टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाना सुर्खियां बटोर रहा है. अब इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर 1999 के कारगिल युद्ध जैसे मुश्किल वक्त में हमने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया था, तो अब क्या दिक्कत है? खेल की भावना को राजनीति और सीमा विवाद से अलग रखना चाहिए.

कारगिल युद्ध में खेल की भावना थी बरकरार

थरूर ने एएनआई से बातचीत में पुराने वाकये को याद करते हुए कहा कहा, "1999 में कारगिल युद्ध चल रहा था. हमारे जवान शहीद हो रहे थे, लेकिन उसी वक्त इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेला और उनके खिलाड़ियों से हाथ मिलाया था." थरूर का मानना है कि खेल का मैदान जंग का मैदान नहीं. उन्होंने कहा, "अगर हमें पाकिस्तान से इतनी नाराजगी थी, तो खेलना ही नहीं चाहिए था. लेकिन जब खेलने का फैसला किया, तो खेल की भावना के साथ खेलें और हाथ मिलाएं."

स्पोर्ट्समैनशिप पर सवाल, दोनों टीमों की गलती

थरूर ने दोनों टीमों को आड़े हाथों लिया. वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाओं में खेल भावना का अभाव दिखाई देता है. अगर पहली बार अपमानित होने के बाद पाकिस्तानी टीम ने दूसरी बार भी हमारा अपमान करने का फैसला किया है तो इससे पता चलता है कि दोनों पक्षों में खेल भावना का अभाव है.

बीसीसीआई की सख्ती, आईसीसी से कार्रवाई की मांग

गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 21 सितंबर को एशिया कप के हाई-वोल्टेज सुपर 4 मुकाबले के दौरान अनुचित व्यवहार के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है. बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है. भारतीय टीम ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ मैदान पर स्वीकार्य व्यवहार की सीमा पार करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की मांग की है.