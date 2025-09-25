जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का IND Vs PAK एशिया कप विवाद पर बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow12935899
Hindi Newsदेश

जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का IND Vs PAK एशिया कप विवाद पर बड़ा बयान

Shashi Tharoor On shake hands india with Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर विवाद छिड़ा है. अब इस मामले में शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है. जानें पूरी खबर. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 25, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का IND Vs PAK एशिया कप विवाद पर बड़ा बयान

India Pakistan match: एशिया कप 2025 का फाइनल रविवार को होने वाला है और भारत-पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से टक्कर की उम्मीद है. लेकिन इस बार टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाना सुर्खियां बटोर रहा है. अब इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर 1999 के कारगिल युद्ध जैसे मुश्किल वक्त में हमने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया था, तो अब क्या दिक्कत है? खेल की भावना को राजनीति और सीमा विवाद से अलग रखना चाहिए.

कारगिल युद्ध में खेल की भावना थी बरकरार
थरूर ने एएनआई से बातचीत में पुराने वाकये को याद करते हुए कहा कहा, "1999 में कारगिल युद्ध चल रहा था. हमारे जवान शहीद हो रहे थे, लेकिन उसी वक्त इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेला और उनके खिलाड़ियों से हाथ मिलाया था." थरूर का मानना है कि खेल का मैदान जंग का मैदान नहीं. उन्होंने कहा, "अगर हमें पाकिस्तान से इतनी नाराजगी थी, तो खेलना ही नहीं चाहिए था. लेकिन जब खेलने का फैसला किया, तो खेल की भावना के साथ खेलें और हाथ मिलाएं."

स्पोर्ट्समैनशिप पर सवाल, दोनों टीमों की गलती
थरूर ने दोनों टीमों को आड़े हाथों लिया. वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाओं में खेल भावना का अभाव दिखाई देता है. अगर पहली बार अपमानित होने के बाद पाकिस्तानी टीम ने दूसरी बार भी हमारा अपमान करने का फैसला किया है तो इससे पता चलता है कि दोनों पक्षों में खेल भावना का अभाव है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीसीसीआई की सख्ती, आईसीसी से कार्रवाई की मांग
गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 21 सितंबर को एशिया कप के हाई-वोल्टेज सुपर 4 मुकाबले के दौरान अनुचित व्यवहार के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है. बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है.  भारतीय टीम ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ मैदान पर स्वीकार्य व्यवहार की सीमा पार करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Shashi Tharoor

Trending news

जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
;