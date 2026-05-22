भारत की 'अग्नि-1' से भस्म हो जाएगा दुश्मन, चीन-पाकिस्तान को पलक झपकते ही मिलेगा करारा जवाब

Ballistic Missile Agni-1: भारत ने अपनी सामरिक क्षमता को मजबूती देते हुए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-1' का कामयाब परीक्षण किया है. यह सफल परीक्षण 22 मई 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से किया गया. टेस्ट लॉन्च के दौरान इस मिसाइल ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को प्रमाणित किया. यानी ये मिसाइस सभी तय मानकों पर खरी उतरी. यह कामयाब परीक्षण रक्षा मंत्रालय के सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया. चांदीपुर रेंज से शॉर्ट रेंज की इस बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-1' दुश्मनों के लिए कितनी घातक है. इसके बारे में आइए आपको बताते हैं.

500 से 900 किलोमीटर तक की रेंज

इस मिलाइल की रेंज 500 से 900 किलोमीटर है. इसे घातक हथियारों के साथ 12000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक बढ़ाकर तकरीबन सातों महाद्वीपों तक आसानी से कवर किया जा सकता है. इस घातक मिसाइल की

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