Plane Crash News: टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर जा गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान

Odisha Rourkela Charter Plane Crash News: ओडिशा के राउरकेला में चार्टर प्लेन क्रैश का मामला सामने आया है. टेकऑफ के थोड़ी देर बाद ही प्लेन मुंह के बल जमीन पर जा गिरा. हादसे के वक्त प्लेन राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था. घटना में प्लेन में सवार 6 लोग घायल हो गए हैं. हादसे का शिकार हुआ विमान इंडिया वन एयर का 9-सीटर चार्टर प्लेन था.

हादसे के वक्त प्लेन में 6 लोग थे सवार

रिपोर्ट के मुताबिक, चार्टर प्लेन में हादसे के वक्त पायलट समेत 6 लोग सवार थे. राहत की बात ये रही कि इंजन में गड़बड़ी का अहसास होते ही पायलट ने उसे तुरंत पास के खुले मैदान में उतारने की कोशिश की. जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया. विमान के गिरते ही लोग तुरंत बचाने के लिए मौके की ओर दौड़े. पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर घायलों को प्लेन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. जहां पर उनका इलाज चल रहा है.

इंजन में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका

अधिकारियों का कहना है कि घायलों में पायलट और सह-पायलट भी शामिल हैं. उन सबका अस्पताल में इलाज चल रहा है. अधिकतर घायलों को मामूली चोटें आई हैं और सभी की हालत स्थिर है. यह हादसा क्यों हुआ, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है. आशंका जताई जा रही है कि शायद इंजन या सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से यह घटना हुई. सटीक कारण पता करने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

प्लेन के दोनों विंग्स सुरक्षित

इस हादसे में विमान का फ्यूजलाज थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन विंग्स लगभग सुरक्षित हैं. ओडिशा के वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री बी.बी. जेना ने कहा कि ईश्वर की कृपा से बड़ा हादसा होने से बच गया. सभी सुरक्षित हैं और स्थिति नियंत्रण में है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने DGCA को घटना के बारे में सूचित कर दिया है. साथ ही मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

ओडिशा सरकार ने जारी किया बयान

इस प्लेन क्रैश पर ओडिशा सरकार ने बयान जारी किया है. बयान में बताया है कि इंडिया वन एयर का विमान भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था. इसने दोपहर 12:27 बजे उड़ान भरी थी. विमान में दो पायलट और 4 यात्री सवार थे. राउरकेला पहुंचने से लगभग 8 नॉटिकल मील पहले विमान को जालदा के पास इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. पायलटों ने कुशलतापूर्वक विमान को उतारा, जिससे सभी लोगों की जान बच गई.

सरकार ने बयान में आगे बताया, 'सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचा और घायल पायलटों व यात्रियों को राउरकेला के चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया. वर्तमान में 3 यात्रियों का इलाज जे.पी. अस्पताल में और 2 पायलट व 1 यात्री का इलाज आरजीएच राउरकेला में चल रहा है. सभी घायलों की हालत स्थिर है.'