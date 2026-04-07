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Hindi Newsदेशधुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना कोई रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े पाकिस्तान से तार

धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना कोई रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े पाकिस्तान से तार

आदित्य धर की ब्लॉक बस्टर फिल्म 'धुरंधर 2'  में अतीक अहमद के जरिए माफिया, यूपी की उस दौर की पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ को दिखाया गया है. आइए उसकी पड़ताल करते हैं. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:37 PM IST
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अतीक अहमद
अतीक अहमद

Zee News Special: बात माफिया अतीक अहमद की उस कहानी की जो आदित्य धर की मूवी धुरंधर-2 में पर्दे पर दिखाई गई. धुरंधर-2 में जो दिखाया, वो सिर्फ ट्रेलर था. असली फिल्म तो उसकी चार्जशीट में छुपी है, जो फिल्म 10 गुना खतरनाक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में लाहौर के एक बंद कमरे में आईएसआई ऑपरेटिव मॉनिटर देख रहा होता है. उसकी स्क्रीन पर एक नाम चमकता है—IS-227. उसके बाद पंजाब में ड्रोन के जरिए जंगल में हथियारों की खेप गिराई जाती है. माल की डिलीवरी का पता था- चकिया, इलाहाबाद

IS-227 और The Atiq Files

उस कोडवर्ड IS-227 का माफिया अतीक अहमद के गिरोह से सीधा संबंध था. यह भारत की एक आधिकारिक चार्जशीट की लाइन है. एक ऐसे माफिया की चार्जशीट जो 5 बार विधायक था, एक बार का सांसद था.  जिसने जेल में बैठकर देश की न्यूक्लियर डील पर वोट दिया था. जिसका खौफ इतना था कि गवाह गायब हो जाते थे. जज केस सुनने से डरते थे और व्यापारी बिना मांगे पैसा पहुंचा देते थे. 

साल 2021 में UP-STF के एक ऑफिस में जो हलचल थी, उसकी वजह थी जीशान कमर नाम का आतंकवादी जिसे सितंबर 2021 में यूपी पुलिस की एसटीएफ और खुफिया एजेंसी RAW के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया था. जीशान कमर, उसी पाकिस्तानी कैंप से जुड़ा था- जहां 26/11 के कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी.

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STF OFFICER: प्रयागराज से पाकिस्तान कैसे गए?

जवाब: अशरफ भाई ने पासपोर्ट दिलाया था. 2017 में अतीक भाई के भाई. इसके बाद एसटीएफ अफसर का चेहरा सन्न रह जाता है. वो एक फाइल खोलता है. उस पर लिखा होता है - IS-227. अफसर समझ चुका था कि IS-227 यानी अतीक, यूपी का माफिया ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का पोस्ट ऑफिस था. IS-227 इस एक नाम ने पूरी जांच की दिशा बदल दी थी.

यूपी का माफिया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हथियार बन चुका था. क्या भारत की संसद में बैठा एक सांसद, पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा था? ये बातें सच हैं या सिर्फ पुलिस के दावे?

पुलिस के मुताबिक अतीक ने पूछताछ में कबूला था- ‘मेरे पास हथियारों की कमी नहीं. क्योंकि मेरे सीधे संबंध ISI और लश्कर-ए-तैयबा से हैं.’ जब्त हथियारों में भी पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मुहर थी. और सबसे बड़ा ट्विस्ट- अतीक ने खुद पुलिस को बताया, ‘मुझे उन जगहों की जानकारी है जहां हथियार छिपे हैं. मुझे और मेरे भाई अशरफ को साथ ले चलो. लेकिन यह राज शायद पूरी तरह सामने आ ही नहीं पाया. क्योंकि जिस दिन पुलिस अतीक को इन हथियारों की लोकेशन से वापस ले रही थी, उसके कुछ ही घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया.

15 अप्रैल 2023, रात 10.30 बजे कुछ युवा आते हैं और ठांय. ठांय. ठांय... गोलियां चलती हैं. चंद सेकंड में भारत के सबसे चर्चित माफिया डॉन की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है.

कौन था अतीक?

1979 में 17 साल के अतीक पर पहला केस एक मर्डर का दर्ज हुआ था. उस दौर में इलाहाबाद में एक ही नाम था जिससे पुलिस भी कांपती थी- चांद बाबा. असली नाम- शौकत-ए-इलाही. जिसके इलाके में पुलिस खुद बिना इजाजत नहीं घुसती थी. 1988 में एक नए अफसर नवरंग सिंह ने चांद बाबा को घेरने की कोशिश की. बाबा बच निकला और उसी रात चांद बाबा ने थाने पर बम और गोलियों से हमला करवा दिया. वो उस दौर का इलाहाबाद था, जब माफिया थाने पर हमला करवा देता था और पुलिस छुपती थी.

उस्ताद से आगे निकला अतीक

अतीक पहला अपराधी था, यूपी में जिस पर गैंगस्टर लगा था. पुलिस उसे ठिकाने लगाने वाली थी. तभी एक दिन चांद बाबा फोन पर किसी को कहता है, लड़के को छोड़ दो. दिल्ली में बात हो गई है. हथकड़ी खुलती है. अतीक आजाद हो जाता है. उस रात अतीक ने सीखा कि असली ताकत बंदूक में नहीं, फोन में होती है. चांद बाबा ने अतीक को सब सिखाया. बम कैसे बनते हैं. हथियार कैसे सप्लाई होते हैं. नेताओं को कैसे काम में लेते हैं? लेकिन अतीक ने एक चीज और सीख ली कि आखिर अपने ही उस्ताद से आगे कैसे निकलते हैं.

1989 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक दिन  दो काफिले. आमने-सामने टकराते हैं. एक तरफ चांद बाबा होते हैं तो दूसरी तरफ अतीक. चुनाव में शागिर्द ने उस्ताद के सामने ताल ठोक दी और इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय पर्चा भर दिया. चांद बाबा लोगों से कहते हैं, अतीक को समझाओ कि मेरी सीट पर नजर न रखे.

अतीक का जवाब होता है, उस्ताद से यही सीखा- डरने वाला जीतता नहीं. धमकियां आईं. गैंगवॉर हुई. नतीजे आए तो अतीक जीत गया. अतीक ने चांद बाबा को बुलाया. चांद बाबा ने कहा, 'तू जीत गया अतीक इलाहाबाद तेरा.' अतीक बोला - 'नहीं उस्ताद, इलाहाबाद कभी किसी का नहीं होता.' गोली चलती है. चांद बाबा मारा जाता है. शागिर्द, उस्ताद की जगह ले लेता है. अतीक विधायकी की शपथ लेता है. 1989, 1991, 1993 तीनों बार निर्दलीय चुनाव जीतता है. 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चौथी बार विधायक बना, तब वो माफिया से बाहुबली बन चुका था.

1995 का लखनऊ गेस्ट हाउस कांड

मायावती एक कमरे में बंद हैं. बाहर बवाल होता है. गेस्ट हाउस का दरवाजा टूटता है. गेस्ट हाउस कांड में अतीक की भूमिका थी, सपा विधायकों को एकजुट करके वहां ले जाना. एक माफिया, राजनीति का सबसे गंदा खेल खेल रहा था. हमले में मायावती बाल-बाल बचतीं है और आगे सीएम बनती हैं. 

सांसद बना माफिया!

फूलपुर, जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह चुनाव जीते. वहां से 2004 में अतीक ने 65 हजार वोट से जीत दर्ज की. लगभग उतने ही वोटों से जितने से कभी नेहरू जीते थे. नेहरू की सीट पर अब एक माफिया बैठा था. सांसद बनते ही, अतीक ने अपनी विधायकी वाली सीट खाली की. इलाहाबाद वेस्ट पर उसका कंट्रोल चाहिए था. इसलिए उसने भाई अशरफ को मैदान में उतारा. लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने अतीक की तबाही की नींव रख दी.

राजूपाल- खून से लिखी रंजिश

अतीक ने सोचा था, भाई का चुनाव आसान होगा. लेकिन BSP ने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जो खुद दबंग था- राजू पाल. राजू पाल ने अशरफ को 4000 वोट से हरा दिया. कहा जाता है, जब नतीजे आए, अतीक ने अपनी कुर्सी पटक दी थी. यह सिर्फ चुनावी हार नहीं थी. ये उसके इलाहाबाद पर कंट्रोल की हार थी.

25 जनवरी 2005 यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजू पाल अपनी SUV में थे. 20-25 हमलावर फायरिंग करते हैं. राजू पाल को 19 गोलियां लगती हैं. उनकी शर्ट खून से भीग जाती है. राजू पाल की शादी को 9 दिन हुए थे. डॉक्टरों ने कहा, बच सकते हैं. तब तक अस्पताल पहुंचे हमलावर गोलियां चलाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं. 

राजू पाल के दोस्त वकील उमेश पाल ने सब देखा था. यह अतीक को पता था. अंधेरी गली में बंदूक की नोक पर उमेश पाल को कहा जाता है, बयान बदल दो, वरना जान से जाओगे. कोर्ट में उमेश पाल कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा. यानी 2006 में अतीक ने उमेश पाल का अपहरण करवाया. जेल से, बंदूक की नोक पर बयान बदलवाया.

2007 में मायावती का बदला

2007 में मायावती, मुख्यमंत्री थीं और अतीक यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल. दबाव बढ़ा तो 2008 में अतीक ने खुद सरेंडर किया. लेकिन जेल से भी उसके अपराध का साम्राज्य चलता रहा.

2008 का भारत-अमेरिका परमाणु समझौता

संसद भवन में एक ओर जोरदार बहस चल रही होती है, सांसद तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे होते हैं, तभी पुलिस एस्कॉर्ट में एक कैदी संसद में दाखिल होता है. दरअसल 2008 में भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर मतदान होना था. देश की सुरक्षा का सवाल था. उस ऐतिहासिक वोटिंग के लिए जेल से 6 सांसदों को बुलाया गया. उनमें से एक - अतीक अहमद.

राजनीति से आउट हुआ अतीक

एक तरफ परमाणु समझौते पर भारत का भविष्य था, दूसरी तरफ वो आदमी वोट कर रहा था जिस पर हत्या, रंगदारी और अपहरण के 100 से ज्यादा मुकदमे थे. संसद में वोटिंग चल रही थी. अतीक हथकड़ी में, पुलिस घेरे में था, सबको भरोसा था कि अतीक वोट करेगा अपनी पार्टी सपा के साथ. लेकिन तभी एक अजीब बात होती है. अतीक का हाथ उठता है और वो सपा के खिलाफ वोट दे देता है. यानी परमाणु समझौते के विरोध में? मुलायम सिंह हैरान रह जाते हैं.

मुलायम सिंह का चेहरा- गुस्से में तमतमा उठता है. अतीक ने पार्टी लाइन तोड़ दी. उसी दिन उसकी राजनीति भी टूट गई. जिस पार्टी ने सांसद बनाया, उसी ने बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया था.

2018 के देवरिया जेल कांड के बाद साबरमती जेल पहुंचा अतीक

अतीक ने जेल में पुलिस की मौजूदगी में एक कारोबारी की 40 करोड़ की कंपनी जबरन हथिया ली थी. इस कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया. इलाहाबाद से 1200 किलोमीटर दूर. लेकिन दूरी से डर नहीं जाता.

2019- वाराणसी में PM मोदी का विशाल जनसैलाब

2019 में अतीक ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा और बुरी तरह हारा. उसका वो दौर अब नहीं रहा, जब उसके नाम से चुनाव जीते जाते थे. उसकी राजनीति खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी. तभी उसने वो किया- जो उसे नहीं करना चाहिए था.

आखिरी दांव- उमेश पाल और ऑपरेशन क्लीनअप

24 फरवरी 2023 को उमेश पाल, जो 2005 के राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे, अपने घर के बाहर मारे गए. CBI ने उमेश पाल को गवाहों की लिस्ट से पहले ही हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने बयान बदल दिए थे. तो आधिकारिक रूप से उमेश पाल अब खतरा नहीं थे. फिर भी अतीक ने उन्हें मरवा दिया. यह अतीक की सबसे बड़ी गलती थी. CCTV फुटेज साफ थी. हमलावरों के चेहरे दिखे और उनमें से एक था असद. अतीक का बेटा. इसने- ऑपरेशन क्लीनअप को ट्रिगर कर दिया.

योगी सरकार का एक्शन मोड बुलडोजर, एफआईआर और एनकाउंटर

अगले 54 दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे तेज़ ऑपरेशन के 54 दिन थे. 

27 फरवरी को अरबाज, 6 मार्च को उस्मान और 13 अप्रैल को असद एनकाउंटर में मारा जाता है. हर एनकाउंटर के साथ अतीक एक कदम और अकेला होता जा रहा था. जेल में अतीक अकेला और खामोश था. बेटे का जनाजा उसी कसारी मसारी गांव में उठा, जहां अतीक पैदा हुआ था. वो बेटे का जनाजा देख भी नहीं सकता था. उस रात- साबरमती जेल में बंद अतीक ने क्या सोचा होगा? शायद उसे पता था- अब उसकी बारी है.

28 मार्च 2023 को कोर्ट के कटघरे में अतीक  दिखता है. उसके 44 साल के आपराधिक जीवन में पहली बार वो कटघरे में आता है. 100 से ज़्यादा मुकदमे और पहली सजा मिलती है उमेश पाल अपहरण केस में वह सजा होची है उम्रकैद.

बाहुबली और क्रिमिनल में यही फर्क होता है, बाहुबली का  अपराध, अदालत में साबित नहीं होता. और फिर आया वो दिन- जब अतीक ने पुलिस को बताया- मुझे पता है हथियार कहां छिपे हैं. मुझे और अशरफ को साथ ले चलो. बड़ी हैरत की बात है. लोगों को लगा था कि बेटे की मौत से अतीक टूट जाएगा. लेकिन ट्विस्ट यह कि अतीक ने उसी रात पुलिस को हथियारों का राज बताया. जैसे कुछ हुआ ही नहीं. पुलिस उसे कसारी मसारी के जंगल में ले गई. कुछ हथियार मिले. वापस आए. और उसी रात उसे मेडिकल चेकअप के लिए प्रयागराज लाया जा रहा था.

प्रयागराज, 15 अप्रैल 2023, रात 10:28 PM

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कह चुके थे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे. एक दिन पुलिस अतीक और अशरफ को ले जा रही होती है. 15 अप्रैल 2023 की रात को 10 बजकर 28 मिनट पर प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर, चारों तरफ पुलिस मीडिया के माइक और कैमरों की भीड़ में तीन चेहरे जो पत्रकार नहीं थे. उनके हाथ में माइक और जेब में जिगाना पिस्टल होती है. अतीक पैदल चलते हुए कह रहा था-  'मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम...' तभी धांय.. धांय... गोलियां चलती हैं, उसकी बात अधूरी रह जाती है. 10 सेकंड में यूपी के सबसे खौफनाक नामों में से एक माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जमीन पर ढेर हो चुके थे. एक अपराधी की कहानी जो एक मर्डर से शुरू हुई थी, वो हत्या पर ही खत्म हो जाती है.

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