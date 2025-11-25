Advertisement
252 करोड़ के ड्रग्स केस में समन, एक्‍ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ

Mumbai drugs case: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई और अभिनेता-निर्देशक सिद्धांत कपूर आज 252 करोड़ रुपए के मेफेड्रोन ड्रग ट्रैफिकिंग केस से जुड़े समन को लेकर एंटी नारकोटिक्स सेल के दफ्तर पहुंचे. मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने सिद्धांत को पूछताछ के लिए तलब किया था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 25, 2025, 02:48 PM IST
Siddhant Kapoor ED Summon: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई और अभिनेता-निर्देशक सिद्धांत कपूर आज 252 करोड़ रुपए के मेफेड्रोन ड्रग ट्रैफिकिंग केस से जुड़े समन को लेकर एंटी नारकोटिक्स सेल के दफ्तर पहुंचे. मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने सिद्धांत को पूछताछ के लिए तलब किया था. यह केस मार्च 2024 में सांगली में पकड़ी गई बड़ी ड्रग फैक्ट्री से जुड़ा है, जिसमें 126 किलो से ज्यादा मेफेड्रोन बरामद हुई थी. नशे की उस भारी खेप की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 252 करोड़ रुपए बताई गई थी.

जांच के फेर में फंसते चले गए सेलिब्रेटी

जांच में गिरफ्तार आरोपियों ने कई सेलेब्स के नाम लिए हैं, जिनमें सिद्धांत कपूर सहित श्रद्धा कपूर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी, नोरा फतेही, दाऊद इब्राहिम के भतीजे अलीशाह पारकर, रैपर लोका और फिल्ममेकर अब्बास-मस्तान के नाम आते हैं. आरोपों के मुताबिक ये सभी लोग हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियों में हिस्सा लेते थे जहां ड्रग्स सप्लाई होती थी. सम्मन मिलने के बाद सिद्धांत कपूर मंगलवार को एंटी नारकोटिक्स सेल की घाटकोपर यूनिट पहुंचे थे.

श्रद्धा कपूर से भी हुई थी पूछताछ

इससे पहले साल 2022 में भी सिद्धांत कपूर का नाम ड्रग्स मामले में आया था, जब बेंगलुरु पुलिस ने एक पार्टी पर छापेमारी की थी. इस मामले में सिद्धांत कपूर ने भी ड्रग्स सेवन का ब्योरा दिया था. श्रद्धा कपूर से भी पहले 2020 में एनसीबी ने पूछताछ की थी. वर्तमान समय में जांच कर रही एजेंसी इन नामों की सत्यता जांच रही है. सिद्धांत कपूर के बयान इस हाई-प्रोफाइल मामले में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. वहीं आगे भी इन सेलेब्स से पूछताछ की संभावना बनी हुई है.

मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए नाम आने वाले सभी पक्षों से बात कर रही है, ताकि अवैध ड्रग्स रैकेट का पूरा खुलासा हो सके.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Drugs case

Trending news

