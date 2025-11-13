श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश

ओडिशा के कटक शहर में सिंगर श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में अचानक भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके कारण 1 शख्स घायल और 2 लोग बेहोश हो गए.
Trending Photos
Shreya Ghoshal Cuttack Concert Turn Chaotic: फेमस बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में अचानक भगदड़ मच गई. अफरा-तफरी के माहौल में वहां मौजूद 2 लोग बेहोश हो गए और एक शख्स घायल हो गया. ये घटना ओडिशा के कटक शहर में गुरुवार 13 नवंबर की शाम बाली जात्रा ग्राउंड (Bali Jatra Ground) में हुई. मौके पर एंबुलेंस पहुंच गई और लोगों को अस्पताल ले जाया गया.
बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश
यह घटना एक हफ्ते तक चले ट्रेड फेयर के आखिरी दिन हुई जब हजारों लोग बॉलीवुड प्लेबैक की एक झलक पाने के लिए मेन स्टेज के पास जमा हो गए. जैसे ही घोषाल अपनी परफॉर्मेंस देने आईं, भीड़ ने कथित तौर पर बैरिकेड्स को धक्का दे दिया, जिससे थोड़ी देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई.
पुलिस ने तुरंत उठाया कदम
चश्मदीदों ने बताया कि अचानक हुई भीड़ से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई, कुछ लोग दम घुटने और थकान के कारण बेहोश हो गए. पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं ने तुरंत दखल दिया और कॉन्सर्ट को अस्थायी रूप से रोक दिया गया, लेकिन स्थिति नॉर्मल होने पर इसे फिर से शुरू किया गया.
भीड़ से शांत रहने की गुजारिश
कंट्रोल रूम से प्रोग्राम की मॉनिटरिंग कर रहे सीनियर ऑफिसर्स भीड़ को तितर-बितर करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वेन्यू पर पहुंचे. लोगों से शांत रहने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की गुजारिश की गई. भारत के सबसे बड़े वार्षिक व्यापार मेलों में से एक, बाली जात्रा (Bali Jatra) में भीड़ और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 70 प्लाटून, 2100 से ज्यादा कर्मियों की तैनाती के भारी सुरक्षा इंतेजाम के बावजूद ये घटना घटी. इसके बाद अथॉरिटीज ने अपने व्यवस्था कड़ी कर दी है, ताकि भारी भीड़ के कारण ऐसी घटना फिलहाल न हो.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.