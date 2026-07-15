/श्री नंद किशोर गोयनका जी के विचार हमेशा बने रहेंगे: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर

Nand Kishore Goenka: राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और गो सेवा के लिए समर्पित रहे श्री नंद किशोर गोयनका आज पंचतत्व में विलीन हो गए. हिसार के अग्रोहा धाम की पवित्र भूमि में आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई. 'एस्सेल ग्रुप' के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अग्रोहा के गोयनका उद्यान में नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी. नंद किशोर गोयनका जी के अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मंत्री और कई सांसद-विधायक भी पहुंचे. उनके अलावा हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों से आए हजारों लोगों ने भी श्री नंद किशोर गोयनका जी को अंतिम विदाई दी. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके विचार हमेशा बने रहेंगे.
मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गोयनका जी हमारे बीच शरीर से नहीं रहे, लेकिन उनके जो विचार और जिस विचारों के वो धनी थी, जितना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया है ये विचार हमेशा-हमेशा स्मरण में रहेंगे. स्वर्णिम विचारों के धनी गोयनका जी आज हमारे बीच शरीर से नहीं है, लेकिन अपने विचारों से हैं. मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.
अंतिम संस्कार के दौरान श्री नंद किशोर गोयनका जी की यादों और विचारों को सहेजने के लिए एक बड़ी घोषणा की गई. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने श्री नंद किशोर गोयनका जी की याद में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का एलान किया. गुजरात के एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ समझौते के तहत ये यूनिवर्सिटी अग्रोहा में शुरू की जाएगी. गोयनका परिवार की 32 एकड़ जमीन पर करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी.
किसी समाजसेवी की याद में यूनिवर्सिटी की स्थापना का अर्थ है. उनके जीवन, दर्शन और मूल्यों को जीवंत रखना. ज्ञान का ऐसा केंद्र बनाना जो उनके सपनों को शिक्षा और समाज कल्याण के जरिए आगे बढ़ाएगा. ये यूनिवर्सिटी इस मायने में भी अलग होगी कि यहां समाज सेवा के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे. इस तरह युवाओं को समाज सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और समाज को कुछ लौटाने की भावना से जोड़ा जाएगा. वो समाज सेवा जिसके लिए श्री नंद किशोर गोयनका जी जीवन भर समर्पित रहे. उनके प्रयासों और मार्गदर्शन से अनेकों शिक्षण संस्थान अस्तित्व में आए थे.
श्री नंद किशोर गोयनका जी व्यवसाय से अर्जित धन के समाज सेवा और सामाजिक उत्थान में उपयोग के जीवंत उदाहरण थे. श्रम दान और धन दान में वो कभी पीछे नहीं हटे. अब उनके गोलोक गमन के बाद भी शिक्षा से जुड़ी ये यात्रा गोयनका परिवार उसी भावना से जारी रखेगा. श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने जीवनकाल में अग्रोहा धाम के विकास के लिए कई काम किए. महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा को अपनी कर्मभूमि बनाकर उन्होंने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया. पूरे समाज को एक छत के नीचे लाकर सामाजिक एकता का संदेश दिया. अब उनके निधन के बाद यूनिवर्सिटी की स्थापना के माध्यम से गोयनका परिवार समाज सेवा की उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाएगा. ये यूनिवर्सिटी अग्रोहा धाम और युवाओं के बहुआयामी विकास को सुनिश्चित करेगी