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श्री नंद किशोर गोयनका जी के विचार हमेशा बने रहेंगे: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर

Nand Kishore Goenka Antim Yatra: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी की अंतिम यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री नंद किशोर गोयनका जी के विचार हमेशा बने रहेंगे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 15, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:12 PM IST
श्री नंद किशोर गोयनका जी के विचार हमेशा बने रहेंगे: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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