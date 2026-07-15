/श्री नंद किशोर गोयनका जी के विचार हमेशा बने रहेंगे: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर

श्री नंद किशोर गोयनका जी व्यवसाय से अर्जित धन के समाज सेवा और सामाजिक उत्थान में उपयोग के जीवंत उदाहरण थे. श्रम दान और धन दान में वो कभी पीछे नहीं हटे. अब उनके गोलोक गमन के बाद भी शिक्षा से जुड़ी ये यात्रा गोयनका परिवार उसी भावना से जारी रखेगा. श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने जीवनकाल में अग्रोहा धाम के विकास के लिए कई काम किए. महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा को अपनी कर्मभूमि बनाकर उन्होंने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया. पूरे समाज को एक छत के नीचे लाकर सामाजिक एकता का संदेश दिया. अब उनके निधन के बाद यूनिवर्सिटी की स्थापना के माध्यम से गोयनका परिवार समाज सेवा की उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाएगा. ये यूनिवर्सिटी अग्रोहा धाम और युवाओं के बहुआयामी विकास को सुनिश्चित करेगी